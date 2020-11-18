İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu Tuna Dabak, akademik başarısını yabancı dildeki yeteneğiyle birleştirdi, hem mühendis hem tercüman olarak 27 yaşına iki meslek sığdırdı.

İstanbul’daki bir şirketin yazılım ve ürün geliştirme kısmında görevini sürdüren Dabak, iyi derecede İspanyolca ve Portekizce bilmesi sayesinde Beşiktaş ve Başakşehir spor kulüplerinin Portekiz takımlarıyla yaptığı Avrupa maçları kapsamında tercümanlık desteği sağladı. Çekimleri Dominik Adası’nda yapılan Survivor ekibinde de tercüman olarak yer alan Dabak, iki alanda da kendini kanıtlayarak kariyer basamaklarını hızla çıktı, örnek bir başarı hikayesi yazdı.

Yaşamını İstanbul’un Kadıköy ilçesinde sürdüren Tuna Dabak, 2015 yılında İEÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Babasının mesleği nedeniyle ortaokulu Portekiz’de okuyup lise döneminde ülkemize dönüş yapan Dabak, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde de İngilizcenin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak İspanyolca eğitimi aldı. Üç dilde de kendini geliştiren Dabak, mezun olur olmaz yüksek lisans yapmak amacıyla Estonya’nın yolunu tuttu. Estonya’da 2.5 yıl kalan Dabak, soğuk ve yağışlı havadan sıkılıp ailesini özleyince, yeniden Türkiye’de yaşama kararı aldı.

Dominik'ten yeşil sahalara

Bir süre ülkemizde kalan Dabak, ardından da tercüman olarak 6 ay kadar Dominik Adası’nda kalarak Survivor ekibinde yer aldı. Farklı ülkeleri gezme ve deneyim kazanma fırsatı yakalayan Dabak, mühendislik alanındaki bilgi birikimini kullanarak bu alanda da ilerlemeye karar verdi. İstanbul’daki bir siber güvenlik yazılım şirketinde, yazılım ve ürün geliştirme departmanında görevini sürdüren Dabak, Portekiz takımlarının Avrupa maçları için ülkemize gelerek Beşiktaş ve Başakşehir’le karşılaştığı maçlarda da tercümanlık desteği sağladı.

Kişinin, çok çalışarak ve farklı alanlara yönelerek kendisine yeni kapılar açabileceğini söyleyen Dabak, “Çocukken ve hatta gençken, mühendisliğe çok fazla ilgim yoktu. Ancak üniversiteyi kazanıp bu bölümde okudukça sevmeye başladım. Babamın mesleği nedeniyle ortaokulu Portekiz’de okudum. Lizbon şehrinde 5 yıl kaldım, burada eğitim aldım. Portekizceyi bizzat yaşayarak, konuşarak öğrendim. Lisede yeniden ülkemize döndük. Yabancı dil sayımı geliştirmek, bu alanda ilerlemek aklımda hep vardı. İzmir Ekonomi Üniversitesi’ndeki ikinci yabancı dil imkanı, benim için fırsat oldu. İngilizcenin yanı sıra üniversitede İspanyolca eğitimi aldım. Bu sayede, mezun olduğumda elimde hem diploma vardı hem de iyi derecede 3 yabancı dile sahiptim” dedi.