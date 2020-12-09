293 bin 902 TL yardım toplandı

CHP YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın İzmir depreminin ardından ev ihtiyacı olan depremzedeler için İyilik Paylaş Platformu üzerinden başlattığı kampanya sona erdi. Kampanya kapsamında 120 bin TL hedeflenirken, 293 bin 902 TL bağış toplandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir depreminin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasına destek olmak için İyilik Paylaş Platformu üzerinden yeni bir kampanya başlatmıştı. Kampanya kapsamında 23 günde 120 bin TL toplanılması hedeflenirken, 293 bin 902 TL bağış toplandı.

Tarih yazıldı

Kampanyanın başarıyla bittiğini belirten CHP’li Polat, “Depremin ardından yaraların sarılmasının önemini ve bunun sadece dayanışmayla yapabileceğimizi belirtmiştik. Bugün gelinen noktada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer önderliğinde bir dayanışma tarihi yazıldı. Yıllar sonra bile İzmir’de yaşadığımız dayanışmayı örnek olarak göstereceğiz. Çünkü birlikte olunca her şeyin üstesinden gelebileceğimizi gördük. ‘Biz varız’ söylemi bizim için bir slogandan ötedir. Bugün hiçbir yurttaşımızı sokakta bırakmadığımız, bütün ihtiyaçlarını karşıladığımız için çok mutluyuz. Başlattığımız kampanyaya destek olan ve 293 bin 902 TL toplamamıza yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Temennimiz bundan sonraki süreçlerde ülkemizde bu tarz afetlerin olmaması ve gerek yerel yönetimlerin gerek iktidarın üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesidir. Bu depremde de gördük ki deprem değil ihmal öldürüyor” dedi.