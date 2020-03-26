3 bin maskeyi teslim etti

Çiğli'de bulunan hastanelerin yöneticileriyle yaptığı görüşmeler sonucunda talep edilen maskeler için gerekli şartları oluşturarak üretimini sağlayan başlatan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, üretilen ilk parti maskeleri Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Başhekimliği'ne teslim etti.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, geçtiğimiz hafta hastane yetkilileriyle görüşmesinin ardından üretimine başlanılan yüz maskelerini Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İlker Kızıloğlu'na teslim etti. 3 bin adet maskenin sağlık personeli tarafından kullanılacağını belirten Başkan Utku Gümrükçü, sağlık emekçilerine her türlü konuda destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Sağlıkçılarımızın yanındayız

Başkan Gümrükçü, "Bugün itibariyle ürettiğimiz 3 bin maskeyi Çiğli Devlet Hastanesi Başhekimliğine teslim ettik. Ürettiğimiz bu maskeler, Covid 19 salgınıyla fedakarca mücadele eden sağlık personellerimizin önemli bir ihtiyacına çözüm olacaktır. Bugünden itibaren çalışmalarımızı, doktorlarımızın sağılığı için önem teşkil eden siperlik üretimi üzerinde yoğunlaştıracağız" dedi. Ziyarette maskeleri teslim alan Başhekim Op. Dr. İlker Kızıloğlu, "Bu maskeleri bizzat elleriyle dikerek bizlere ulaştıran asıl kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu dayanışma ruhu ile zorlu günleri geride bırakacağız. Şahsım ve hastane personelim adına herkese tekrar çok teşekkür ediyorum" dedi.