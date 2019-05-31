3 farklı din aynı masada

Göztepe Rotary Kulübü Ramazan ayında İzmir'de bulunan üç farklı dinin temsilcilerinin katıldığı bir iftar yemeği düzenledi.

Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken çok kültürlülüğün ve hoşgörünün kenti İzmir'de üç farklı dinin temsilcileri Göztepe Rotary Kulübü'nün düzenlediği iftar yemeğinde bir araya geldi. İzmir Karşıyaka İlçe Müftüsü İsa Gürler, Alsancak Şaar Aşamayim Sinagogu Hahamı Nesim Beruhiel ve Eglise Notre Dame De Lourdes Kilisesi Pederi Gabriel Frederico Juan Ferone Solis düzenlenen iftar yemeğinde birlik ve beraberlik mesajı verdi.

İslam anlayışının özünün sevgi ve barıştan yana olduğunu dile getiren Göztepe Rotary Kulübü Başkanı Aylin Girgin, "Din, dil, mezhep farkı gözetmeksizin insan ilahi bir varlıktır. Sevgi, kardeşlik ve barıştan yana olan üç dinin temsilcilerini hoşgörü ayında iftar soframızda ağırlamaktan mutluluk duyuyor, katılımlarından dolayı en derin minnet ve şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Bütün insanlar kardeştir

İftar yemeğinin ardından sırasıyla söz alan konuklar hangi dinden gelirsek gelelim insan olmanın verdiği ilahi değer ile asırlardır birlik, beraberlik içinde bir arada yaşayan bu toplumun kardeş olduğu mesajını verdi.

Kulüp Başkanı Aylin Girgin toplantı sonunda konuklara Göztepe Rotary'nin hazırladığı Dünya'nın ilk Tapınağı Göbeklitepe'yi konu alan 'Kardeşlik, Barış ve Anlayış Takvimi'nden hediye etti. İftar yemeği toplu olarak çekilen aile fotoğrafı ile sona erdi.