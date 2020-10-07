3 ilçe daha 'Çember'de

İzmir’i sağlıklı ve güvenilir bir destinasyon olarak ön plana çıkartan Turuncu Çember büyümeye devam ediyor. Karabağlar, Torbalı ve Menemen de Turuncu Çember’e katıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülen Turuncu Çember Sertifikası çalışmalarında gelen başvurular üzerine Karabağlar, Torbalı ve Menemen’de ilk turuncu çember sertifikası denetimleri yapıldı. Karabağlar ilçesinde bulunan İzmir Girit Lokantası, Mor Beyaz Butik Mutfak, Bahçelievler Şeref Usta ve Bahçelievler Pide Kebap, Menemen ilçesinde ise Efe Fırın Kafe Turuncu Çember sertifikası almaya hak kazandı. Torbalı’da Torbalı Belediyesi tarafından işletilen Hipodrom Kafe, Beyaz Kafe, Kır Kahvesi, Çamlık Kafe, Barış Kafe, Suyun Başı Kafe, Üç Pınarlar Kafe ve Meydan Kafe de iki gün süren denetimlerin sonucunda Turuncu Çember aldı.

Denetimler başladı

Turuncu Çember sertifikasının sağladığı güvenin koruması ve sürdürülebilir kılınması adına Turuncu Çember almış işletmelerin denetlenmesine başlandı. İlk olarak Foça’da Foça Belediyesi’yle birlikte ilk Turuncu Çember denetimleri yapıldı. Turuncu Çember alan bütün işletmeler ve sertifikasyonla ilgili detaylı bilgiler turuncucemberizmir.com üzerinden yayınlanıyor. Turuncu Çember sertifikasına başvurular ise ücretsiz.

333 işletme aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir’deki tüm turizm paydaşlarıyla kentin hijyenik ve güvenilir bir turizm destinasyonu olması için başlattığı Turuncu Çember sertifikasında toplam başvuru sayısı 407’ye yükseldi. Bugüne dek 333 işletme Turuncu Çember sertifikası alırken, 60 işletme ise kriterleri sağlayamadığı için sertifika alamadı.

Turuncu Çember nedir?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Hijyen Kurulu dünyayı tehdit eden koronavirüs küresel salgını süresince turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için hijyen ve güvenlik standartlarını belirledi. Kurulun belirlediği kriterler doğrultusunda Turuncu Çember sertifikası dağıtılmaya başlandı. Turuncu Çember sertifikası, İzmir’deki işletmelerin normalleşme sürecine uyumunu kolaylaştırmayı ve Turuncu Çember’e sahip işletmelerin yurtiçi ve yurtdışı platformlarda tanıtımını yaparak İzmir’in turizm sektörüne katkıda bulunmayı amaçlıyor. Yeme içme tesisleri kategorisinde 100 üzerinden asgari 75, konaklama tesisleri kategorisinde ise 200 üzerinden asgari 150 puan alan işletmeler Turuncu Çember almaya hak kazanıyor. Turuncu Çember sertifikasını alan işletmeler, turuncucemberizmir.com internet sitesindeki İzmir haritasında güvenle tercih edilen işletmeler olarak yer alıyor.