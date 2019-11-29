3 ilçede 136 göçmen kurtarıldı

Dikili'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 25 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 111 göçmen kurtarıldı. Dikili ilçesi açıklarında, çarşamba günü lastik botla yasa dışı geçiş yapıldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bot içerisinde Afganistan uyruklu 25 göçmen kurtarıldı. 7'si erkek, 5'i kadın, 13'ü çocuk göçmen kıyıya getirildi. Göçmenler, göçmen kimlik tespit işleminin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Öte yandan Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 111 göçmen kurtarıldı. Kuşadası açıklarında, çarşamba günü Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilerek durdurulan lastik botta 26'sı Suriye ve 13'ü Afganistan uyruklu olmak üzere 39 düzensiz göçmen durduruldu. Aynı gün, Sahil Güvenlik botu tarafından, Kuşadası açıklarında tespit edilerek durdurulan lastik botta ise, 17'si Kongo, 6'sı Orta Afrika, 3'ü Sierra Leone, 2'si Sudan ve 1'i Senegal uyruklu olmak üzere 29 düzensiz göçmen bulundu. 8'i erkek, 7'si kadın, 14'ü çocuk göçmen kıyıya getirildi. Perşembe günü, Didim'in Tekağaç Burnu açıklarında da, lastik botla yasa dışı geçiş yapan göçmenler durduruldu. Yapılan kontrollerde 31'i Filistin, 9'u Suriye, 2'si Afganistan ve 1'i Pakistan uyruklu olmak üzere 43 göçmen kurtarıldı. 23'ü erkek, 4'ü kadın, 16'sı çocuk kıyıya getirildi. Her iki ilçede kurtarılan 111 göçmen kimlik tespit işleminin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.