3 ilçede yangın

Karşıyaka, Buca ve Ödemiş'te çıkan orman yangınları büyümeden kontrol altına alındı

Ödemiş, Karşıyaka ve Buca ilçelerinde çıkan orman yangınları söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Körfez Evleri semti ve Buca Çamkule Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

2 yangına 4 helikopter ve 10 arazöz ile müdahale edildi. Her 2 yangında maki ve kızılçam ağaçlarının bulunduğu 2'şer dekar alan zarar gördü.