3 ilçenin çöpleri tek yerde

Bergama, Dikili ve Kınık ilçelerinde oluşan evsel ve evsel nitelikteki katı atıkların çevre ve insan sağlığına olası olumsuz etkilerinin ortadan kaldırmayı hedefleyerek entegre katı atık yönetim tesisi kurulması ve işletilmesi için harekete geçti. Bergama’da hayata geçecek tesis için 11 Temmuz’da ihale yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama’da entegre katı atık yönetim tesisi kurulması ve işletilmesi işi için ihale yapma kararı aldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanı içinde bulunan Bergama, Dikili ve Kınık ilçelerinde oluşan evsel ve evsel nitelikteki katı atıkların çevre ve insan sağlığına olası olumsuz etkilerinin ortadan kaldırmayı hedeflediği aktarıldı.

Belediyenin ekonomik değer yaratılması ve sürdürülebilir bir atık yönetim sistemi oluşturulması amacıyla refleks gösterdiği ifade edildi.

İlanda, gerekli tesis, plan, proje, ekipman, mühendislik hizmetleri, donanım, yazılım, test, montaj, dokümantasyon, devreye alma ve personel eğitim işlemlerinin yapılarak mevcut katı atık düzenli depolama sahasında entegre katı atık yönetim tesisin kurulması, bu kapsamda mekanik ayırma tesisi, biyometanizasyon tesisi, kompost tesisi ve yenilenebilir enerji kaynağından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi’nin kurulması, kurulan tesislerin çalıştırılması, halihazırda faaliyet gösteren mevcut Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının iyileştirilerek çalıştırılması ve kira bedeli ödenmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

15 yıl süre

279 bin 362 metrekarelik alanda mevcutta bulunan Bergama Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nin 172 bin 908 metrekarelik kısmında; Bergama, Dikili ve Kınık ilçeleri sınırları dahilinde oluşan evsel katı atıkların geri kazanım ve bertaraf edileceği ifade edildi. Entegre Katı Atık Yönetim Tesisin kurulması, Tesisin 15 yıl süre ile işletilmesi için tesisin kiraya verilmesi işi olduğu da bilgiler kısmına eklendi.

Kira bedeline dair verilerin yer aldığı bölümde ise, ‘her yıl yeni dönem kira başlangıç tarihinin içinde bulunduğu ay itibariyle TÜİK'in ilan edeceği bir önceki yılın 12 aylık TÜFE ortalaması nispetinde arttırılması ile güncellenecektir. Söz konusu işin kira bedeli Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi’nin işletmeye alındığı tarihten itibaren peşin olarak yılda bir İdareye ödenecektir. Yıllık kira bedeli KDV hariç 35 bin TL’dir. İhalede istekli tarafından yapılacak artırım kira bedeli üzerinden yapılacaktır. Yıllık kira bedeli her hal ve takdirde KDV hariç 35 bin TL’den az olmayacaktır’ ifadelerine yer verildi.

Projenin tahmin edilen bedelini 74 milyon 912 bin 500 TL, geçici teminat miktarının 2 milyon 247 bin 375 TL olduğu aktarıldı. İhalenin 11 Temmuz Perşembe Günü saat 12:00’de gerçekleşeceği belirtildi.

En az 3 bölge

İzmir’in ilçelerinin çöpünün toplandığı Harmandalı’nın ömrünün tamamladığı zaman zaman kamuoyunda gündeme geliyor. Kentin uzun yıllardır tartıştığı konuların başında gelen gelişme çerçevesinde İzmir’de kırsal bölgeleri de kapsayacak en az 3 yeni bölgenin hizmete açılması bekleniyor. Öncelikle Harmandalı’nın Yamanlar’a taşınıp taşınmayacağı netlik kazanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun döneminde de hayata geçirilmesi planlanan çöp tesisleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer harekete geçmiş oldu.