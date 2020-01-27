3. Karaburun Nergis Festivali yapıldı

Karaburun'un simgesi haline gelen nergis çiçeğini dünyaya tanıtmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karaburun Belediyesi tarafından düzenlenen Nergis Festivali'nin üçüncüsü, ilçe merkezinde gerçekleştirildi.

Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle bazı etkinliklerin iptal edildiği festivalin açılış töreni, depremde yaşamını yitirenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaptığı konuşmada, Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle çok üzgün olduklarını belirterek, "Hepimizin aklı Elazığ'da, Malatya'da. Elimizden ne geliyorsa yapmak için çabalıyoruz. Dün gece bölgeye içinde battaniye, kışlık giysi, temizlik maddesi ve kuru gıdanın olduğu 6 araç gönderdik. Yenilerini de göndereceğiz, sebze ve meyve halinden bir tır sebze ve meyve göndereceğiz. Özellikle Elazığ ve Malatya'nın kırsalında kışlık giysiye, battaniye ihtiyaç var. Sizlerin de desteğiyle topladığımız yardımları en hızlı şekilde bölgeye ulaştıracağız." dedi.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da ilçelerinin geleceği için kırsal kalkınmanın önemli olduğunu dile getirirken, "Hastalık nedeniyle bir kısmını kaybettiğimiz nergis çiçekleri İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle bölgemize geri döndü. 200 üreticiye ulaştık ve bir marka haline geldik." diye konuştu. Açılış konuşmaların ardından Soyer ve Erdoğan, nergis ve yöresel ürünlerin bulunduğu stantları ziyaret ederek üreticilerle sohbet etti.

