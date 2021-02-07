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3 saatte 3 hırsızlık yaptılar!

İzmir'in Foça ilçesinde 3 saatte 3 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştiren 2 kişi güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Şüphelilerin daha önce de çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi

3 saatte 3 hırsızlık yaptılar!
07 Şubat 2021 Pazar 08:51

Foça'ya İzmir'in Konak ilçesinden geldikleri belirlenen Ramazan G. (52) ve Mervan S. (50), iddiaya göre ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Bağarası Mahallesi'nde aynı gün 3 hırsızlık olayı gerçekleştirdi. İlk olayda şüphelilerden biri çevreyi gözetlerken, diğeri sürücüsünün kapısını açık bırakarak uzaklaştığını gördükleri bir kamyonun şoför mahalline girip, buradaki bir cüzdanı çaldı. Daha sonra Bağarası pazaryerinde balık satışı yapan bir esnafın müşterilerle ilgilendiği sırada cep telefonunu ardından da aynı bölgede çalışma yapan görevlinin İZSU ekip aracında bıraktığı cep telefonunu da çalan iki şüpheli uzaklaştı.

Cüzdanı çalınan kamyon şoförünün şikayeti üzerine Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayın meydana geldiği yerdeki bir işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden 3 saat içinde 3 ayrı hırsızlık olayına karışan 2 şüphelinin eşkali belirlendi. Diğer ilçedeki jandarma ekipleriyle iş birliği yapılarak kısa sürede 2 şüpheli yakalandı.

Kimlik tespitleri ve güvenlik sorgulamaları sonucunda 2 şüphelinin daha önce Aliağa ilçesi olmak üzere çeşitli ilçelerde çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #foça #hırsızlık
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