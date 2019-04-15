30 yaşındaki kadın, evde ölü bulundu

Karşıyaka'da yaşayan Burcu Saraçoğlu (30), arkadaşıyla birlikte kaldığı evin salonunda ölü bulundu.

30 yaşındaki kadın, evde ölü bulundu
15 Nisan 2019 Pazartesi 11:17

Olay, cumartesi günü saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Yaklaşık 2 yıl önce eşinden ayrılan ve bir kadın arkadaşıyla beraber yaşamaya başlayan Burcu Saraçoğlu, sabah ev arkadaşı ile kahvaltı yaptı. Dışarıya çıkan arkadaşı, bir süre sonra geldiğinde, Saraçoğlu'nu evin salonunda hareketsiz yatarken gördü. Haber verilmesiyle eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Saraçoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Burcu Saraçoğlu’nun cesedi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Buradaki otopsinin ardından dün yakınlarınca teslim alınan cenaze, Örnekköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Saraçoğlu’nun kalp krizi ya da beyin kanaması geçirmiş olma ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin, otopsi için yapılan tetkiklerin sonuçlanmasının ardından belli olacağı bildirildi.

Etiketler; #izmir #karşıyaka #Burcu Saraçoğlu
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