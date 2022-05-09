“300 Spartalı gibi 520 İzmirli ortaya çıktı ve..."

Kentsel dönüşümde İzmir, kooperatif modeli ile Türkiye’de örnek projelere imza atarken, konutların yapımı da hızlı bir şekilde sürüyor. Geçtiğimiz günlerde temeli atılan Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi üçüncü ve dördüncü etaplarının yapımı devam ederken, S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Şenol Arslanoğlu, İzmir’in olağanüstü dönemlerde dayanışma örnekleri sergilediğini ifade ederek, “300 Spartalı gibi 520 İzmirli ortaya çıktı, kentsel dönüşümde fark yaratıyor” dedi.

Kentsel dönüşüme İzmir iş dünyasının koyduğu katkının önemine vurgu yapan Aslanoğlu Türkiye’ye örnek bir model uyguladıklarını söyledi.

İzmir’in havasını soluyan herkesin gerektiği her yerde dayanışmaya katılmaktan geri durmadığını ifade eden Aslanoğlu, “Kentsel dönüşümde vatandaşların ve müteahhitlerin istediği oran uyuşmuyor dediler. Herkes haklı, iş senelerce kaldı. Sonra devreye İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON girdi, taşın altına elini koydu. 10 yıldır taşın altına elini koyan var mıydı? Yoktu. Şimdi dayanışmayla çözüyoruz. Kooperatifin sahibi, kârı olmaz, sadece ortağı olur. Kaç ev varsa o kadar ortağı olur. İş insanları olarak da bizler bir adım öne çıktık, İzmirli bize güvendi. Bu işin toplam 520 ortağı var. 300 Spartalı gibi 520 İzmirli ortaya çıktı” dedi.

Örnekköy’de süreç işliyor

Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı’nda birinci etap kapsamında 130 konut ve 13 işyerini hak sahiplerine teslim edilirken, 170 konut ve 20 işyerini kapsayan ikinci etapta yapım çalışmaları sürüyor. Üçüncü etapta 13 Aralık 2021’de inşaatların başlaması için alt yüklenici olarak S.S. İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi ile sözleşme imzalandı. Dördüncü etapta yapım çalışmalarını başlatmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzbeton ise 7 Ocak 2022’de S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi ile protokol imzaladı. Üçüncü etap çalışmalarının tamamlanmasıyla 584 konut ve 27 işyerini daha hak sahiplerine teslim edilmiş olacak. Dördüncü etapta ise toplam 380 konut ve 27 iş yeri yapılacak. Yaklaşık altı bin vatandaşın yaşadığı 18 hektarlık Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı’nda etaplar halinde devam eden proje tamamlandığında toplamda 3 bin 520 konut ve 338 iş yeri inşa edilmiş olacak.