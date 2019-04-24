31 kaçak mülteci kurtarıldı

Çeşme açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

31 kaçak mülteci kurtarıldı
24 Nisan 2019 Çarşamba 14:52

Sahil güvenlik ekipleri, Karaada'nın kuzey doğusunda lastik bot içerisinde bir grubu tespit etti. Bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekipleri, hareket halindeki botu durdurdu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 Filistin, 8 Suriye ve 4 Irak uyruklu yakalandı.

Çeşme Fener Burnu açıklarında Sakız Adası'na yüzen bir kişinin de özel bir yelkenli tarafından denizden alındığı bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler, Afganistan uyruklu kişiyi yelkenliden aldı. Çeşme Limanı'na getirilen 31 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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