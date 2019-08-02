31 Mart iktidar yolunda zaferdir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Foça İlçe Örgütü Danışma Kurulu Toplantısı bazı İzmir Milletvekilleri, il yönetim kurulu ve ilçe örgütleri temsilcilerinin de katılımıyla yapıldı. Toplantıda iktidarın yerelden başladığı, belediye başkanlarının iktidar yolunda yüklerinin ağır, sorumluluklarının büyük olduğuna dikkat çekilerek kendilerine sahip çıkılmasının gereğine vurgu yapıldı.

Reha Midilli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Danışma Kurulu toplantısına CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Ankara Çankaya eski Belediye Başkanı Bülent Tanık, Foça eski Belediye Başkanlarından Nihat Dirim, İl Başkan Yardımcıları Sevim Köz ve Harun Düşenkalkan, Karşıyaka İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, İl Disiplin Kurulu Üyesi İlhan Akaltun, Seyrek eski Belediye Başkanı Nurgül Uçar, Foça İlçe Yönetim, Kadın ve Gençlik Kolu üyeleri ile partililer katıldı.

CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım açış konuşmasında 31 Mart 2019 seçim sonuçlarının CHP için bir zafer niteliğinde olduğunu, seçilenlerin partiyi bir sonraki seçimde iktidara taşıyacaklarını söyledi. Baran Gezmiş Yıldırım; “Başta bu seçimlerdeki zaferin mimarı olan Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na, Foça’da taşıma seçmene rağmen seçimi kazanmamızı sağlayan kadın ve gençlik kollarına, İlçe yönetimine, meclis üyelerimize ve bütün parti emekçilerimize ayrı ayrı teşekkür ederim. Seçilen belediye başkanlarımızın yükü ağır sorumluluğu büyüktür. CHP örgütleri olarak onlara sahip çıkıp destek olmalıyız.”dedi.

Yıldırım’ın konuşmasından sonra İzmir Milletvekili Bedri Serter ile Bülent Tanık ve Nihat Dirim birer konuşma yaptılar. Bazı partililer söz alarak görüşlerini aktardılar.

Açılış konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.