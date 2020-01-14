36 saat Alsancak için proje ürettiler

Büyükşehir Belediyesi ve Açık İnovasyon Derneği işbirliğiyle organize edilen "Hack4Mobility Ideathon İzmir"de Alsancak için bisikletli ve yaya ağırlıklı ulaşım için çok sayıda proje üretildi.

Daha mutlu bir kent yaratmak için yola çıkan "Hack4Mobility Ideathon İzmir" hafta sonu Kültürpark'ta yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Açık İnovasyon Derneği işbirliğiyle düzenlenen 36 saatlik fikir maratonuna üniversitelerin mimarlık, şehir ve bölge planlama, endüstriyel tasarım, grafik tasarımı, yazılım, sosyoloji gibi bölümlerinden üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile yine bu alanlarda çalışan özel sektör temsilcileri, sanatçılar ve girişimciler katıldı. Katılımcıları iki gün üst üste ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer önümüzdeki Mayıs ve H aziran aylarında iki fikir maratonu daha düzenleyeceklerini söyledi. 250 kişi katıldı "Mutlu bir kent için birlikte düşünmeye ve tasarlamaya var mısın?" sloganıyla yapılan etkinlikte yaklaşık 250 katılımcı 17 takıma ayrıldı. Gruplar ilk gün pilot bölge olarak belirlenen Alsancak sokaklarını inceledi ve gece boyunca da 40 uzmanın danışmanlığında projelerini hazırladı. İkinci günde ise katılımcılar, akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve Alsancak bölgesinin mahalle muhtarlarından oluşan 17 kişilik jüriye projelerini sundu. Jüride İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak ile Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel de yer aldı.

Ödül de verildi

Değerlendirme sonucunda "Kent'iliğinden" takımı birinci, "İnterdisciplinary" ekibi ikinci ve "Team Symrna" ise üçüncü oldu. Çakıl adlı grup ise Açık İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü. Birinci ekibin üyeleri üç boyutlu yazıcı ile ödüllendirildi. İkinci gruba üç boyutlu mouse, üçüncü gruba ise grafik tablet hediye edildi. Açık İnovasyon Ödülü'nü kazanan ekip üyeleri ise robotik kodlamada kullanılan Arduino Uno R3 Başlangıç Seti kazandı.

İki etkinlik daha var

Soyer, "Her alanda mutlu İzmir'i birlikte yaratalım istiyoruz. Akıllı kent şemsiyesinin altında sürdürülebilir ulaşımın olmazsa olmazlarından biri olan yaya ve bisiklet ulaşımını, toplu taşımayı kolaylaştırmayı ve artırmayı istiyoruz. Motorlu taşıtlardan kaynaklanan karbon emisyonunu ve motorlu taşıt trafiğini minimize etmeyi hayal ediyoruz. Buradaki yarışmacılar, kente çok daha farklı bir gözle bakıyor. Belki de bizim göremediklerimizi görüyor. O nedenle buradan çıkan değerli ve özel fikirler, hizmetlerimize ve yeni projelerimize ışık tutacaktır" dedi.

Daha yaşanır bir kent için

Fikir maratonlarıyla ulaşımda yeni rotaların yaratılması, trafiğin azaltılması, yaratıcı otopark çözümlerinin bulunması, yaya haklarının iyileştirilmesi, sokak hayvanlarının kaliteli yaşam hakkının iyileştirilmesi, atıl alanlarının değerlendirilmesi, çöp sorunun azaltılması, trafik sinyalizasyon sistemlerinin iyileştirilmesi, ses-ışık kirliliğinin azaltılması, karbon salımının düşürülmesi, kentteki mültecilerin ve dezavantajlı yurttaşların hayat kalitesinin iyileştirilmesi, engelli araçlarının şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması, paylaşım ve dayanışma ekonomisinin artırılması, tarihsel/kentsel mirasın korunması gibi konularda disiplinlerarası ve bütünsel çözümlerin geliştirmesi hedefleniyor.