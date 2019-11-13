4 akrabasını öldürdükten sonra jandarmaya teslim oldu

Kiraz'da Murat A. (35), evini bastığı akrabası İbrahim A. (45), eşi Döndü A. (40), oğlu Kemal A. (16) ile kardeşi Erol A.'yı (36) av tüfeği ve tabanca ile vurarak, öldürdü. Murat A., olay sonrası jandarmaya gidip, teslim oldu.

4 akrabasını öldürdükten sonra jandarmaya teslim oldu
13 Kasım 2019 Çarşamba 13:40

Kiraz'ın kırsal Çayağzı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Murat A., dün saat 09.00 sıralarında, babasının amcasının oğlu İbrahim A.'nın Bağarası Sokak'taki evine gitti. Murat A.'nın kapıyı yumruklayıp, tekmelemesi üzerine İbrahim A. ve yakınları, panikle açtı. Bu sırada Murat A., yanında getirdiği av tüfeği ve tabanca ile kapının önünde Murat A. ve yakınlarına ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşun ve saçmalarla İbrahim A., eşi Döndü A. ve oğlu Kemal A. ile kardeşi Erol A., olay yerinde yaşamını yitirdi. Murat A., daha sonra tabanca ve tüfek ile jandarmaya gidip, teslim oldu.


Kaynak: DHA
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