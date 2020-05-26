4 ayrı noktada alternatif yol

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona günlerinde hızlandırdığı altyapı çalışmalarına kesintisiz devam ediyor. Kentin ana arterleri baştan sona asfaltlanırken, dört ayrı noktada yeni alternatif yollar açılarak trafik akışının rahatlaması sağlandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in seçim kampanyasında gündeme getirdiği kent trafiğine altın dokunuşlarla nefes aldıracak projeler tek tek hayata geçiriliyor. İzmir’in yoğun trafiğe sahip noktalarında yeni yollar açılıyor ve çevre düzenlemeleriyle araç yoğunluğuna kritik müdahaleler yapılıyor. İZBETON ekipleri, Bayraklı Soğukkuyu, Konak Vezirağa, Çiğli Ata Sanayi ve Bornova Nilüfer Caddesi gibi noktalarda kavşak ve çevre düzenlemeleri yaparak yeni alternatif yollar açıyor ve trafik sıkışıklığına pratik çözümler getiriyor.

Kritik kavşak

Bayraklı’daki 1848. Sokak ve Yeni Girne Caddesi bağlantısında yapılan çalışmalar kapsamında, bölgede yeni bir imar yolu açıldı. Barış Caddesi ile Yeni Girne Caddesi’ni bağlayan 900 metrelik yeni yol ile bölgedeki hastane kavşağının trafiğinde rahatlama sağlandı ve Yeni Girne Caddesi’nde trafiğin en yüksek olduğu saatlerde yoğunluk azaltıldı. Yol kenarlarında yapılan bin 500 metreyi aşkın kaldırım çalışmasıyla da çevre düzenlemeleri gerçekleştirildi.

İki mahalle ana artere bağlandı

Konak’ta bulunan Vezirağa bölgesinde yapılan köprü ve toplam 600 metrelik bağlantı yolları ile Lale ile Çaldıran mahallelerinin Yeşildere Caddesi’ne bağlantısı sağlandı. Ayrıca bölgede bin 175 metre kaldırım ve çevre düzenlemesi yapıldı.

Ata Sanayi’de büyük revizyon

Çiğli ilçesindeki Ata Sanayi’nin içindeki 8780/1 sokağın 700 metrelik kapalı kısmı İZBETON ekiplerince açıldı ve yol 8855. Sokak’a bağlandı. Bu çalışma sayesinde bölgeden Anadolu Caddesi, Evka-5 ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ne bağlantı sağlanmış oldu. Bu çalışmada da yaklaşık 2 bin metre kaldırım imalatı gerçekleştirildi.

4. Sanayi otoyolla birleştirildi

Bornova Naldöken Mahallesi’ndeki Nilüfer kavşağında kapsamlı bir çalışma yapıldı. Kavşak ile Cengizhan Caddesi arasındaki 1281/19 Sokak’ta yaklaşık bin 400 metrelik yeni bir imar yolu açıldı. Bu yol ile bölgede bulunan 4. Sanayi, Ankara Caddesi ve otoyola bağlanmış oldu. Yolun çevre düzenlemesinde de 2 bin metrelik kaldırım imalatı yapıldı.

Gıda Çarşısı’na alternatif yol

Büyükşehir Belediyesi, Mürselpaşa Caddesi’ni de rahatlatmak için düğmeye bastı. Mürselpaşa yan yolu Gıda Çarşısı’na bağlayan yeni bypass yol ile bölgedeki trafik sıkışıklığına müdahale edilecek. Ayrıca bölgede yapım aşamasında olan yeni hastane de çalışma dâhilinde ana caddeye bağlanıyor.