4. Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması'nın kazananları belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dünyanın en büyük doğal taş fuarları arasındaki Marble İzmir kapsamında düzenlenen 4. Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması'nın ödül törenine katıldı. Başkan Soyer, “Doğal taş sektörünün uluslararası piyasada rekabet gücünü artırarak genç ve yaratıcı tasarımcıları teşvik etmeyi hedefliyoruz” dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Marble İzmir-27. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı kapsamındaki 4. Değişik Doğaltaş Tasarım Yarışması'nın kazananları belli oldu. Fuar İzmir'deki ödül törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi İkinci Başkan Vekili Prof. Dr. Suat Çağlayan, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, jüri üyeleri, tasarımcılar ve sektör profesyonelleri katıldı.

Soyer: “Miktardan çok değeri artırmak zorundayız”

Ödül töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Yarışmamızın temel amacı doğal taş sektörünü yeni tasarımlar ile güçlendirmek. İhraç ürünleri içerisinde önemli yeri olan mermer, traverten, granit, andezit gibi ülkemizin doğal taşlarından özgün tasarımlar geliştirmek. Böylelikle doğal taş sektörünün uluslararası piyasada rekabet gücünü artırarak genç ve yaratıcı tasarımcıları teşvik etmeyi hedefliyoruz. Miktardan çok değeri artırmak zorundayız. Katma değerini büyütmek zorundayız. Doğal Taş Tasarım Yarışması, uzun soluklu büyük bir organizasyon ve çeşitli elemelerden oluşuyor. Uzun bir yolculuk aynı zamanda sonsuz bir yolculuk... Hiçbir zaman tasarımın sınırı yok. Hep devam etmek zorunda” diye konuştu.

“Bugünden düğmeye basıyoruz”

Marble İzmir Fuarı'nın önemini vurgulayan Başkan Soyer, “Fuarımızın ilk yılında toplam doğal taş ihracatı 77 milyon dolar iken bugün 2 milyar doların üzerine çıktı. Gururla belirtmeliyim ki doğal taş ihracatındaki bu artışta Marble Fuarımızın katkısı çok büyük. Yani sektörümüz fuarı, fuarımız da sektörü büyüttü. Bu başarıya, birlikte imza attık. Her sene ülkemizin dört bir yanından gelen birbirinden farklı renk ve dokuda doğal taş, Marble Fuarı’nda yerini alıyor. İZFAŞ’ın tecrübe ve birikimi sayesinde sektörümüz için bir buluşma noktası, bir ihracat kapısı olmanın onurunu yaşıyoruz. Önümüzdeki yıl düzenleyeceğimiz doğal taş tasarım yarışmasında ödül miktarımızı artıracağız. Çok daha geniş ve uluslararası katılım bekliyoruz. Bunun düğmesine şimdiden basıyoruz. Gelecek sene çok daha güçlü ve görkemli olacak” dedi.

Kaya: “Belediye başkanımız amasız hep İzmir'in yanında oldu”

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, “Doğal taşta üç boyutlu bakan insanlara ihtiyacımız vardı. Yardımlarınızı esirgemediniz. Daha çok üreterek satmakla bir şey elde edemezdik. Biz doğal taşı çıkardığımız yerden yerine bir şey koyamıyoruz. Ancak pazara miktarda değil değerde artarak yürüyebilirdik. Bu konuda herkese teşekkür ediyorum. Yarışma her geçen yıl daha da güçleniyor, tasarımlar daha da zenginleşiyor. Bu daha da ileriye gidecek. Uzun bir yol, taşları döşeyerek gidiyorsunuz. Eğer Fuar İzmir'de belediye arkamızda olmasaydı, İZFAŞ yüreğini yanımıza koymasaydı biz şu an dünyanın ikinci fuarı olmayı konuşamazdık. Belediye başkanım amasız hep İzmir'in yanımızda durdu” diye konuştu.

Ödüller sahiplerini buldu

Ürünler arasından seçilen en iyi üç proje “Marble En Değişik Tasarım Ödülü” ve 15 bin TL para ödülü almaya hak kazandı. Taner Vural'ın Teos, Feyza Başak'ın Turn and Relax, Mehmet Tekin ve Tahsin Demir'in Ant tasarımı Marble En Değişik Tasarım Ödülleri'nin sahibi oldu. Ödülleri Başkan Tunç Soyer verdi. En İyi İşbirliği Ödülleri'ni Silkar, Teos ile; Gençler Mermer, Turn and Relax ile; Alimoğlu Mermer Granit ise Ant ürünüyle aldı. Ödülleri İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı verdi. Ege İhracatçı Birlikleri Özel Ödülü'nün sahibi ise Gökçe Sevilmiş'in Seela tasarımı oldu. Ödülü Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya takdim etti. Üretimi gerçekleştirilen bütün projelere “Marble Değişik Tasarım Ödülü” olan özel tasarım plaket verildi. Ayrıca jüri ile üretici sponsorlar Alimoğlu Mermer Granit İzmir, Alimoğlu Marble, Ebla Madencilik, Gençler Mermer, Gürmas Gürel Makina, Haz Marble, Kar Maden, Laodikya Marble, Silkar Stone ve Şenler Marble da teşekkür ödülü aldı.

Genç tasarımcılar doğal taş kullanarak oluşturdukları özgün projelerle yarışmaya katılmıştı. 46 tasarım arasından ilk 17’ye kalan tasarımlar, fuar katılımcısı firmaların ürün sponsorluğunda hayata geçirilmişti.

Tasarımlar, 30 Mart- 2 Nisan 2022 tarihleri arasında fuar süresince A fuayede sergilenecek.