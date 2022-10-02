GELİNLİĞİ İLE SINAVA GİRDİ
GELİNLİĞİ İLE SINAVA GİRDİ
0
ATATÜRK'LE TANIŞAN ÖĞRETMEN...
ATATÜRK'LE TANIŞAN ÖĞRETMEN...
0
BİSİKLETTE TANIŞINCA...
BİSİKLETTE TANIŞINCA...
0
ÖLEN KEDİSİNİ GÖMDÜ 2 SAAT SONRA...
ÖLEN KEDİSİNİ GÖMDÜ 2 SAAT SONRA...
0

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Pako’da kutlanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü Gökdere’deki Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü’nde kutlayacak. Hayvan sevgisinin ve hayvanları koruma bilincinin küçük yaşta oluşturulması için gün boyunca pek çok etkinlik düzenlenecek

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Pako’da kutlanacak
02 Ekim 2022 Pazar 16:51

İzmir Büyükşehir Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü, sokak hayvanlarının bakımı, tedavisi ve sahiplendirilmesinde Avrupa standartlarında hizmet veren Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü’nde kutlamaya hazırlanıyor. Kampüste hayvan sevgisinin ve hayvanları koruma bilincinin küçük yaşta oluşturulması için 10.00-15.30 arasında etkinlikler düzenlenecek. Etkinlikler arasında hayvanlarla doğa yürüyüşü, masal atölyesi, maske yapım atölyesi ve hayvan hakları sunumu da yer alacak.

Etiketler; #pako #hayvanları koruma
Önceki Haber
Bayraklı'da gerçeğini aratmayan tatbikat
Sonraki Haber
Çiğli Tramvayı'nın açılış tarihi belli oldu
Çiğli Tramvayı'nın açılış tarihi belli oldu
Çiğli Tramvayı'nın açılış tarihi belli oldu
0
Bayraklı'da gerçeğini aratmayan tatbikat
Bayraklı'da gerçeğini aratmayan tatbikat
0
Atatürk'le tanışan öğretmen 107 yaşında
Atatürk'le tanışan öğretmen 107 yaşında
0
İzmir'de el freni çekilmeyen araç böyle kaza yaptı
İzmir'de el freni çekilmeyen araç böyle kaza yaptı
0
'Stoma torbalarımızla mutluyuz' mesajı verdiler
'Stoma torbalarımızla mutluyuz' mesajı verdiler
0
İzmir'de otomobilin çarptığı ATV sürücüsü öldü!
İzmir'de otomobilin çarptığı ATV sürücüsü öldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.