4 ilçeye su 38 saat önce verildi

İZSU 24 saat aralıksız çalışarak Pazar gününe kadar sürmesi beklenen çalışmaları yaklaşık iki gün önce bitirdi. Su kesintileri sona erdi, ilçelerde su akışı normale döndü.

İZSU Genel Müdürlüğü, Menemen'deki otoyol çalışması nedeniyle ana isale hattının iki bölgesinde boru güzergahını değiştirdi. Su kesintisinden etkilenen bölgelere en kısa sürede su vermek için seferber olan İZSU Genel Müdürlüğü, çalışmalarını 100'e yakın personel ile gece gündüz sürdürdü. Pazar gününe kadar sürmesi planlanan bağlantı çalışmaları ekiplerin gayretli çalışmaları ile bugün tamamlandı. Karşıyaka, Çiğli, Bornova ve Bayraklı'da su kesintisi yaşanan bölgelere 23 Ağustos akşam saatlerinden itibaren kesintisiz bir şekilde su verilmeye başlandı.

Yoğun tempo

Çelik boruların ana boruya bağlantısını yapmak ve 25 Ağustos'a kadar sürecek çalışmalar süresince su kesintisinden etkilenen bölgelere en kısa sürede su vermek için seferber olan İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, 37 kaynakçı, 50 işçi, 10 adet paletli kırıcı ve kazıcı iş makinesi, 4 adet 100 tonluk vinç ile gece gündüz çalıştı. Eski borularla yeni boruları birleştiren ekipler, kaynak çalışmalarını da kısa sürede tamamladı. Çelik boruların alttan desteklenmesi için zemine beton dolgu yapıldı ve ardından hafriyatın kapatıldı.

Beş günde tamamlanması planlanan çalışmaları yaklaşık iki gün önce bitiren İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, 25 Ağustos Pazar günü saat 07.00'dan itibaren kesintisiz su alması beklenen bölgelere 23 Ağustos Cuma günü saat 17.00'dan itibaren yani 38 saat önce kademeli olarak su vermeye başladı. Karşıyaka, Çiğli, Bornova ve Bayraklı'da dönüşümlü olarak uygulanan su kesintisi programı da böylelikle sona erdi. İZSU Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada gece saatlerine kadar kesintiden etkilenen tüm bölgelerin su almaya başlayacağı belirtildi. n İpek Şentürk

Tahtalı devreye girmişti

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'nün İzmir Çevre Yolu, Kuzey Dalı (Menemen-Aliağa-Çandarlı) otoyol inşaatı nedeniyle, Manisa bölgesindeki kuyulardan İzmir'e su aktaran isale hattının iki noktasında boruların güzergahının değiştirilmesi gerekti. İZSU Genel Müdürlüğü de 20 Ağustos'ta hattaki suyu keserek çalışmalarına başladı. Bu çalışma süresince Karşıyaka, Çiğli, Bornova ve Bayraklı'nın bazı mahallelerinde zorunlu olarak su kesintisi yapıldı. Vatandaşların çalışmalar süresince tamamen susuz kalmaması için İZSU Tahtalı Barajı'ndan bu bölgelere dönüşümlü olarak su verdi.