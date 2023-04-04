4 Nisan İzmir su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de 4 Nisan günü farklı ilçe ve mahallelerde, farklı sürelerde su kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de su kesintisi yaşanacak mahalleler.

İzmir su kesintisi ve İZSU su kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor.

İZSU'dan yapılan açıklamaya göre 4 Nisan günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de su kesintisi yaşanacak mahalleler.

İzmir'de hangi ilçelerde su kesilecek, İzmir'e su ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZSU'dan yapılan açıklama göre 4 Nisan Salı günü Ödemiş’in Seyrekli, Gereli, Ertuğrul, Ovakent, Mescitli, Kurucuova mahalelerinde saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacak. GEDİZ EDAŞ bakım ve onarım çalışmalarından dolayı Kurucuova, Mescitli, Ovakent, Ertuğrul, Gereli ve Seyrekli mahallerinde su kesintisi yaşanacak.