4 noktada çamaşırhane kuruldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi çadırlarda yaşayan depremzede vatandaşların hijyen ihtiyacını karşılamak için 4 noktada çamaşır yıkama ve kurutma merkezi kurdu.

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren depremzedelerin yaralarını sarmak için tüm ekiplerini seferber eden İzmir Büyükşehir Belediyesi yardım çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Enkaz bölgelerinin yakınına ve çadır alanlarına iyilik noktaları oluşturan belediye ekipleri, Bayraklı ve Manavkuyu’da 4 farklı noktada çamaşırhane ve kurutma ünitesi kurdu. Belirlenen noktalarda kurulan ünitelerin ihtiyacı olan su bağlantıları İZSU Genel Müdürlüğü tarafından titizlikle yapılarak merkezler kullanıma hazır hale getirildi.

23’e kadar hizmet

Depremden etkilenen vatandaşlar, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda, Sakarya Caddesi üzerinde ve Barış Sitesi çadır alanında oluşturulan çamaşır yıkama ve kurutma merkezlerinde sabah saat 7’den gece 23’e kadar hizmet alabiliyor. Belediye ekipleri çamaşırlarını yıkamak ve kurutmak isteyen tüm depremzedelere destek veriyor. Pandemi nedeniyle daha da önem kazanan hijyen ihtiyacını karşılamak için kurulan çamaşır yıkama ve kurutma merkezlerinin artırılması için çalışmalar devam ediyor.

