4 yaşındaki çocuğa icraya Büyükşehir'den açıklama

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “4 yaşındaki bir çocuğa icra takibi başlatıldığı yönündeki haberler henüz kamuoyuna yansımadan ailenin müracaatı üzerine söz konusu işlemle ilgili gerekli inceleme yapılmış, sehven yapıldığı tespit edilen işlem kurumumuz tarafından derhal düzeltilmiştir. Konunun muhatabı olan aileye yetkililerimiz tarafından ulaşılmış, yapılan yanlışlık nedeniyle özür dilenmiştir” denildi

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Abonenin ödenmeyen borçlarıyla ilgili takip süreci yürütülürken dijital kayıtlar üzerinden babanın mirasçısı olarak görünen kişi hakkında işlem başlatılmış, yaşı ve özel durumu ise gözden kaçırılmıştır. Ailenin başvurusu üzerine işlemin düzeltilmesinin ardından süregelen bir mağduriyet söz konusu değildir.

Öte yandan kamu alacaklarının tahsiline ilişkin yasa ve yönetmelikler çerçevesinde zorunlu süreçleri işletmekle yükümlü İZSU Genel Müdürlüğü’nün tahsil edemediği anapara miktarı 5,5 milyon TL’ye yaklaşmış bulunmaktadır. Ülkemizin son dönemde yaşadığı ve pandemi süreciyle derinleşen ekonomik sıkıntıların etkisiyle ödenemeyen borçların katlanarak arttığı da bir gerçektir.

Yasaların tanıdığı imkanlar çerçevesinde abonelerine her türlü kolaylığı sağlayan Müdürlüğümüz, pandemi sürecinde Askıda Fatura kampanyasıyla faturalarını ödemeyecek durumdaki hemşerilerimizin 1,5 milyon TL’yi aşkın borcunun yardımsever İzmirliler tarafından karşılanmasına imkan tanımış, pandemi nedeniyle faaliyetleri durdurulan veya kısıtlanan 108 bin esnafın su ve atıksu bedellerinde 3 ay boyunca yüzde 50 indirim yapmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü bundan sonraki süreçte de sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde vatandaşlarımızın mağduriyetlerini önlemeye yönelik hassasiyetini sürdürmeye kararlıdır. Yaklaşık 2 milyon abonenin kayıt ve işlemlerinin yürütülmesi sırasında yapılan söz konusu hatanın muhataplarından bir kez de kamuoyu önünde özür dilemekteyiz.”