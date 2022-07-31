4 yıl aradan sonra Akarca yeniden mavi bayrak aldı!

İzmir'de 4 yıl önce mavi bayrağını kaybeden Akarca plajı, yoğun çalışmaların ardından yeniden kazandığı bayrağı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı törenle aldı

Türkiye’nin ilk Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi'ni kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, çalışmaları kapsamında kente yeni mavi bayraklı halk plajları kazandırmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında mavi bayrak ödülünü kaybeden Seferihisar’daki Akarca plajını eski kalitesine kavuşturdu. Yoğun çalışmaların ardından Akarca plajına İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından periyodik olarak alınan tüm su numunelerinin uygun çıkması üzerine plaja Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından mavi bayrak ödülü yeniden verildi. Böylece İzmir’de mavi bayraklı plaj sayısı 66'ya yükseldi.

“Bizden sonrakilere pırıl pırıl denizi devretmek istiyoruz”

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 4 yıl önce kaybedilen mavi bayrağın geri alınmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bir belediye başkanının en temel görevinin görev yaptığı şehrin doğasını, tarihini, kültürünü korumak olduğunu söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Hele ki 8 bin 500 yıllık bir kentte bu görev çok daha net şekilde ortaya çıkar. Buradaki sahil binlerce yıldır buradaydı ve hep pırıl pırıldı. Hemen burnumuzun dibinde Teos Antik Kenti, belki de tarihin en önemli sanatçı kentlerinden biriydi ve bunların hepsiyle iç içe yaşamaya devam ediyoruz. Bizden sonra da onlar burada olacak. En asli görevimiz bizden sonraki kuşaklara, bu pırıl pırıl akvaryum gibi denizi yine aynı şekilde devretmek olacak. Bunun heyecanı ve bilinciyle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

“Mavi bayraklı plaj sayımızı artırmak zorundayız”

Mavi bayrak almanın kriterlerine de değinen Başkan Soyer, şunları söyledi: “Aslında bir standart ölçüsü. Yani temizlik, güvenlik ve sağlık kriterlerinin tamamının yerine getirildiğinin uluslararası standartlarda teyit edilmesi anlamına geliyor. O nedenle mavi bayrak çok önemli. Dünyanın her yerinde turizm için tercih sebebi. Eğer bir sahilde, plajda, marinada mavi bayrak varsa orada tüm güvenlik, sağlık ve hijyen kriterlerinin yerine getirildiğine inanabilirsiniz. Bunu bütün dünya biliyor. O nedenle mavi bayraklı plaj sayımızı artırmak zorundayız. Uluslararası standartlarda temiz, güvenli ve sağlıklı olduğumuzu göstermek zorundayız.”

12 ilçeye engelli kullanımına uygun nakil aracı

Başkan Soyer engelli rampasıyla Akarca Plajı'nın herkes için erişilebilir, engelsiz plaj olma unvanını kazandığına da dikkat çekerek, “Selçuk Pamucak, Menderes Gümüldür, Çeşme Ilıca, Karaburun Ardıç, Dikili halk plajıyla birlikte Akarca plajı 6 engelsiz plajımızdan biri. 6 plajı da engelli kardeşlerimiz için uyumlu hale getirdik. 6 plajda engelli rampası bugün kullanılabilir hale geldi. Güzelbahçe, Ödemiş, Beydağ, Selçuk, Bayındır, Torbalı, Menemen, Kemalpaşa, Kiraz, Menderes, Çeşme ve Karaburun’a da engelsiz hizmet aracı hibe ettik. Bu araçlara 8 milyonluk yatırım yaptık. İstiyoruz ki engelli kardeşlerimiz bu olağanüstü güzel şehrin tadını kolaylıkla çıkarabilsinler. Bu şehrin imkanlarından faydalanabilsinler. Güzel günleri hep birlikte kuracağız. Bu güzel coğrafyada, bu cennet vatanda çok daha mutlu bir geleceği birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Soyer'e teşekkür etti

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise Akarca plajındaki sıkı kontroller ve önlemler sayesinde yeniden mavi bayrak almaya hak kazandığını ifade ederek “Türkiye’nin en çok mavi bayraklı plajına sahip ilçeyiz. Mavi bayraklı plajlarımızı korumak kolay değil. Bu hepimizin sorumluluğunda. Hem Seferihisarlı hemşehrilerim hem de misafirlerimizden denizimize, doğamıza sahip çıkmalarını bekliyorum” dedi. Başkan Tunç Soyer’e Seferihisar’a yaptığı yatırımlar için teşekkür eden İsmail Yetişkin sözlerini şöyle tamamladı: “Başkanımız Tunç Soyer Akarca’da arıtma merkezinin yapımı için büyük mücadele verdi. Akarca’yı atık merkezi olmaktan kurtardı. Bu sayede Akarca, hem mavi bayraklı bir plaj haline geldi hem de dalış okullarına ev sahipliği yapmaya başladı.”

“İzmir Türkiye'de üçüncü”

Türkiye Çevre ve Eğitim Vakfı İzmir ve Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş, Türkiye'nin 531 mavi bayraklı plajıyla İspanya ve Yunanistan'dan sonra dünyada üçüncü sırada olduğunu söyleyerek “Pandemi nedeniyle yaşanan olumsuzluklara rağmen, güzel İzmir toplam 66 mavi bayraklı plajıyla Antalya ve Muğla'nın ardından Türkiye'de üçüncü. Mavi bayrak, hem halkın sağlıklı ve güvenli bir biçimde sahillerden faydalanmasına hem de sürdürülebilir çevre bilincinin gelişmesine katkı sunuyor. 4 yıl önce talihsiz bir şekilde mavi bayrağını kaybeden Akarca plajı, çok büyük bir emek ve büyük bir mücadelenin sonucunda bu hakkı tekrar kazandı.

Burada özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı önlemler etkili oldu. Numune noktaları ile sayıları arttırıldı. Kaybedilen bir bayrağı geri almak çok zor ve emek isteyen bir konu. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ilçe belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Doğan Karataş, Başkan Soyer'e mavi bayrağı teslim etti. Çocuk Belediyesi’nin başkanı Mert Doğru da hibe edilen engelsiz araçların temsili anahtarını verdi.

Kimler katıldı?

Akarca Plajı'nda düzenlenen ödül törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.