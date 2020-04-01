40 bin aileye nakdi yardım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in talimatıyla, son krizde işsiz kalan, geliri bulunmayan 40 bin aileye 400’er lira para yardımı yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin her bayram öncesi İzmir’de dar gelirli 25 bin aileye verdiği nakit yardım konusunda yeni bir düzenlemeye gidildi. Koronavirüs krizi nedeniyle ailelerin zor durumda olduğunu dikkate alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer’in talimatıyla 200’er liralık Ramazan ve Kurban Bayramı yardımlarını birleştirildi; yardımdan faydalanacak aile sayısı da 25 binden 40 bine çıkarıldı. Belediyenin veri tabanına kayıtlı 40 bin ailenin hesaplarına 6 Nisan 2020 tarihinden itibaren 400’er lira yatırılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer var olan ekonomik krizin, koronavirüsün etkisiyle daha da derinleşip, özellikle günlük gelirle geçinenleri tam bir çaresizliğe ittiğini söyledi. Göreve geldiğinden bu yana sosyal belediyeciliği her zaman öncelik olarak gördüğünü söyleyen Tunç Soyer, “Tüm insanlık büyük bir sınavdan geçiyor. Biz de belediye olarak hem İzmirlilerin sağlığını korumak hem de günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Gün dayanışma günü

Salgının derinleştirdiği ekonomik krizin aileleri etkileyeceğini çok önceden görüp, kurduğumuz dayanışma hattımızla 10 günde, 65 yaş üstü geliri olmayan aileler önce olmak kaydıyla 10 bin yardım paketi dağıttık. Bu hafta da 10 bin aileye yardım ulaştıracağız” dedi.

Günlük kazancıyla yaşamını sürdüren ancak bu süreçte gelirsiz kalan, işten çıkarılan ailelere destek için bu yıl dağıtacakları bayram yardımlarını birleştirip tarihi öne çektiklerini belirten Başkan Tunç Soyer, “Bu krizde gelirsiz kalan ailelerin çok zor durumda olduğun gözlüyorum. Bu nedenle nakdi yardım yaptığımız aile sayısını 25 binden 40 bine çıkardık. Bu ailelere bir nebze de olsa nefes aldırmayı hedefledik. Gün dayanışma günü. Herkesin elini taşın altına koyma zamanı” şeklinde konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi böylece, koronavirüs krizinde gıda yardımının yanı sıra 16 milyon lira tutarında nakdi yardımla İzmirlilere destek vermiş olacak. n İpek Şentürk

Sağlık çalışanları adına teşekkür

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Meslek Fabrikası’na giderek sağlık çalışanları için tıbbi maske yapan dikiş eğitmenleriyle, atıştırmalık gıda üreten pasta ve aşçılık eğitmenlerine emekleri için teşekkür etti. Başkan Soyer, koronavirüs salgını nedeniyle risk altında çalışan sağlık personeli için tıbbi maske ve atıştırmalık gıda üreten İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nın çalışanları ve gönüllülerini dün ziyaret etti. Mesai saatleri uzayan sağlık çalışanları için poğaça ve kurabiye yapan eğitmenlere, “Çok iyi bir iş yapıyorsunuz. Sağlık çalışanlarımızın motivasyonunu artırıyorsunuz” diyen Soyer, günde yaklaşık iki bin maske üreten dikiş eğitmenlerine de “Elinize, emeğinize sağlık” dedi.



15 bin maske üretildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Meslek Fabrikası’nda günde ortalama iki bin tıbbi maske üretiliyor. Bugüne dek 15 bin maske il içindeki aile sağlığı merkezleri ve belediye kurumlarına dağıtıldı. Meslek Fabrikası’nda tıbbi maskenin yanı sıra sağlık çalışanları için börek, poğaça ve kurabiye gibi atıştırmalık gıda üretilip hastanelere dağıtılıyor.

Çalışanlara moral ziyareti

Başkanı Soyer, özveriyle görevlerine devam eden Eşrefpaşa Hastanesi ile Mezarlıklar Daire Başkanlığı çalışanlarını ziyaret ederek teşekkür etti. Soyer, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sorumlulukları artan kilit roldeki belediye birimlerine moral ziyaretinde bulundu. Önce Mezarlıklar Daire Başkanlığı’na giden Soyer, tek tek tüm çalışanlara teşekkür etti, onlara moral verdi. Başkan Soyer, “Risk altında çalışıyorsunuz. Yaptığınız işin kıymetini biliyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Allah’a emanet olun” dedi. Türkiye’deki tek belediye hastanesi olan Eşrefpaşa Hastanesi’nin sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelen Soyer, yaptıkları işin zorluğunun farkında olduğunu söyleyerek herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Soyer, “Çok değerlisiniz. Her şeyden önemlisi sizin sağlığınız. Lütfen ne ihtiyacınız olursa söyleyin” dedi.