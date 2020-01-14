40 yıllık soruna neşter vuruluyor

Sarnıç'ta yaşayanların en büyük sorunu tapu ve ecrimisilin çözümü için Gaziemir Belediyesi harekete geçti. Bulgaristan başta olmak üzere Balkan ülkelerinden göç eden vatandaşların yaşadığı bölgedeki sorun, 40 yılı aşkın süredir devam ediyor.

Kanayan yaranın çözümü için harekete geçen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, önce bölgede yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi, çözüm için izlenecek yol haritasını anlattı. Başkan Arda, daha sonra belediyenin Plan ve Proje Müdürlüğü'nü sorunun çözümü için harekete geçirdi.

420 taşınmazı kapsıyor

Tapu sorununun çözümü için Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü'ne bağlı Milli Emlak Müdürlüğü ile iletişime geçen Gaziemir Belediyesi, 420 taşınmazın belediyeye devrini talep etti. Yapılan görüşmeler sonucunda Milli Emlak Müdürlüğü konuyu değerlendirmek için belediyeden söz konusu taşınmazlarla ilgili evrakları istedi. Ekipleri Sarnıç Hürriyet Mahallesi'ndeki 420 taşınmazın tapu ve ecrimisil sorununun çözümü için çalışmalara başladı. Ekipler; sokak sokak gezerek binaların keşfini yapıyor, binaları fotoğraflayarak kayıt altına alıyor. Vatandaşlar adına belediye ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında bu taşınmazlara ait geçmiş dönem su faturaları da İZSU'dan alınacak, diğer belgelerle birlikte Milli Emlak Müdürlüğü'ne gönderilecek. Gerekli evrakların teslim edilmesiyle arsaların belediyeye devredilmesi ve belediye eliyle vatandaşa dağıtılması talep edilecek. Bu çalışmalar Sarnıç'ın Fatih, Menderes ve Atatürk mahallelerinde de devam edecek.

Mağduriyeti giderilecek

Bu konunun çözümü için yurttaşlarla birlikte hareket edeceklerini ve tüm yasal yolları sonuna kadar kullanacaklarını belirten Başkan Arda, şu bilgileri verdi: "Sorunun yazışmalar ile çözülmesini bekliyoruz. Yasal yollar ile vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderileceğine inanıyoruz. Bu arazilerin 2006 yılındaki rayiç bedellerle vatandaşlarımıza dağılmasını talep ediyoruz. Bu parseller belediyeye devredilirse, yurttaşlar ile belediye kendi arasında bu arazilerin satışını gerçekleştirecek. Yasal en alt limiti neyse o şekilde vatandaşlarımıza bu satışı yapar, sorunu çözeriz. Bu sorunu çözene kadar çalışmaya devam edeceğiz."

