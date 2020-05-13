430 vatandaşın borcu kapatıldı

Konak Belediyesi’nin yaklaşık 15 gün önce “Veresiye defterlerini kapatalım” diyerek başlattığı kampanya hem vatandaşa hem esnafa ilaç oldu. Hayırseverler, 430 vatandaşın 55 bakkala olan 175 bin TL borcunu kapattı.

Konak Belediyesi’nin geçtiğimiz nisan ayının son günlerinde, salgın nedeniyle dara düşen vatandaşlara ve esnafa destek olmak için başlattığı veresiye defterlerini kapatalım kampanyası, yaklaşık 15 günde, yüzlerce insanın yüzünü güldürdü. 430 vatandaşın 175 bin TL borcu ödenirken, veresiye defterlerindeki borç yükü hafifleyen 55 bakkal da rahat bir nefes aldı.

Başkan çağrı yapmıştı

Yaklaşık iki hafta önce Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un çağrısıyla harekete geçen hayırsever vatandaşlar, ilçede geçim sıkıntısının en ağır hissedildiği Gültepe, Mehtap, Zeytinlik ve Çınartepe gibi semtlerde, özellikle sokak aralarında bulunan mahalle bakkallarına giderek, vatandaşların borçlarını tek tek ödemeye başladı. Hayırseverler özellikle koronavirüs nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlara yardım eli uzatarak, veresiye defteri borçlarını kapattı.

Destek çığ gibi büyüdü

Kampanyaya vatandaşların yanı sıra Konak Belediyesi üst düzey bürokratları, meclis üyeleri, belediye şirketleri de katıldı. CHP Konak İlçe üyeleri ve belediyede örgütlü Tüm Yerel-Sen de kampanyaya destek verdi.Hayırseverler, kampanyanın ilk 15 gününde 430 vatandaşın, 55 bakkalın veresiye defterlerine yazılı bulunan, 175 bin TL tutarındaki borçlarını sildirdi.

İnsanlarımız zor durumda

Kampanyaya katılan hayırseverlere,hem vatandaşın hem de esnafın rahat bir nefes almasına destek olduklarını için teşekkür eden Başkan Abdül Batur, “İnsanlarımız zor durumda. Birçok kişi ya işini kaybetti ya da gelirinde düşüş yaşadı. Esnaf da kendisinden alışveriş yapan komşusuna bu zorlu dönemde sırt çevirmedi ama onların da kuşkusuz bir dayanma noktası var. Koronavirüs sebebiyle zor durumda kalan vatandaşlarımıza ve bakkal esnafımıza önemli bir destekte bulunduk. Çağrımıza yanıt veren, bizleri destekleyerek geçim sıkıntısı yaşayan hemşehrilerimize el uzatan tüm hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu. Kampanyanın devam ettiğini vurgulayan Batur, hayırseverlerin desteklerinin süreceğine inandığını da sözlerine ekledi.



