45 saniyede telefon mağazasını soydukları anlar kamerada

İzmir'in Konak ilçesinde, telefon satış mağazasına taşla cam kapıyı kırarak giren maskeli 4 kişi, 45 saniyede yaklaşık 30 bin TL'lik cep telefonu ve içerisinde yaklaşık 6 bin TL bulunan para kasasını çaldı. O anlar ise mağazanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, saat 04.00 sıralarında Güzelyalı semtinde bulunan telefon satış mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, maskeli 4 kişi, önce taşla iş yerinin cam kapısını kırdı. Ardından mağazaya giren şüpheliler, hızla tezgahtaki telefonları toplamaya başladı. İçerisinde yaklaşık 6 bin TL bulunan kasayı da alan şüpheliler, yaklaşık 30 bin TL değerindeki ürünlerle kayıplara karıştı. 45 saniye süren hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

