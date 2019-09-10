47 göçmen kurtarıldı

Dikili açıklarında durdurulan lastik botta Suriye uyruklu 47 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, geçen pazar günü saat 06.00 sıralarında, Dikili ilçesi Kızkulesi Adası açıklarında bir grup kaçak göçmenin lastik botla yasa dışı geçiş yaptığı ihbarını aldı. Hemen bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta Suriye uyruklu 18'i erkek, 12'si kadın, 17'si çocuk toplam 47 kaçak göçmen kurtarıldı. Yakalanan kaçaklar, Sahil Güvenlik botuna alınarak, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.