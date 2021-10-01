5 aylık hamile Sezen'i öldürmüştü, istenen ceza belli oldu!

İzmir'de, dini nikahla birlikte yaşadığı 5 aylık hamile Sezen Ünlü'yü (17), 16 bıçak darbesi ile öldüren Anıl Yolum (24) hakkında 'Gebe olduğu bilinen kadını öldürme' ve 'Çocuğu kasten öldürmek' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istemiyle ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi

Olay, geçen 26 Mart'ta saat 23.00 sıralarında, Konak ilçesi Güney Mahallesi 1158 Sokak'ta meydana geldi. 5 aylık hamile Sezen Ünlü sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen, dini nikahlı eşi Anıl Yolum tarafından bıçaklandı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılan Ünlü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bıçaklı saldırı sırasında hamile olan Ünlü'nün bebeğinin de öldüğü belirlendi. Gözaltına alınan Anıl Yolum polisteki ilk ifadesinde, "İki aydır sorunlarımız vardı. Konuşmak için gittim. Eşime ait sosyal medya hesabında, başka kişilerden gelen mesajları gördüm ve sinirlendim. Bundan dolayı aramızda tartışma çıktı. Sonra eşimi bıçakladım ve olay yerinden kaçtım" dedi. Yolum emniyetteki işlemlerin ardından sevkedildiği adliyede nöbetçi mahke tarafından tutuklandı.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Ünlü'nün ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Savcılık tarafından hazırlanan ve İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Anıl Yolum için 'Gebe olduğu bilinen kadını öldürme' ve 'Çocuğu kasten öldürmek' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi cezası istendi.

'BENİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNMEYE BAŞLADIM'

İddianamede Anıl Yolum'un verdiği "Olay günü işyerinden yanıma 1 bıçak alıp, işyerinden çıktım. Bir süre sahilde oturdum, Sezen ile barışmam gerektiğini düşünerek mahalleye gittim. Burada Yılmaz K.'yı gördüm ve onun da eşi P.K. ile problemlerinin olduğunu bildiğim için dertleştik. P.K. ile Sezen de samimi arkadaştı. Y.K.'ya 'İstersen eşini çağır Sezen'i de getirsin ikimiz de burada konuşarak barışalım' dedim. Bir süre sonra P.K. ve Sezen yanımıza geldi. Çift olarak birbirimizden 10 metre kadar uzaklaştık ve konuşmaya başladık. Yanımızda bulunan metruk bir eve girdik ve cinsel ilişkiye girdik, daha sonra konuşmaya devam ettiğimiz sırada Sezen'in sosyal medya hesabına girdim. E.K. isimli şahıstan 'Oo Sezen hanım geldiniz mi bugün buluşacaktık sözde' mesajı geldiğini gördüm ve Sezen ile yeniden tartışmaya başladık. Sezen tartışma sırasında bana 'Off tamam ben seninle barışmak istemiyorum. Çocuk da senden değil, ben Esat ile birlikteyim' dedi. Bunun üzerine cebimdeki bıçağı çıkardım ve Sezen'e sapladım" ifadeleri de yer aldı.

'TAHRİK İNDİRİMİ ALMAK İÇİN SEZEN'İN BAŞKA BİRİSİYLE OLDUĞUNU SÖYLÜYOR'

Ünlü ailesinin avukatı Barış Kalender ise Sezen'in kendi kızı gibi olduğunu, babası Serdar Ünlü ile de uzun yıllardır dost olduklarını belirterek, "Hem Sezen'e karşı hem de karnındaki çocuğa karşı işlediği suçlardan dolayı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi. Kasten yaptığı belli. İşyerinden çıkarken bıçak alıyor, arkadaşı vasıtasıyla çağırtıyor ve hem kendi çocuğunu hem de Sezen'i öldürüyor. Kendi çocuğunu öldürmenin kahrı, vicdan azabı bence ona yeter. Savunmalarında tahrik indirimi almak için Sezen'in başka birisiyle birlikte olduğunu söylüyor ama dosya kapsamında Sezen'in aslında onun iddia ettiği şeyleri söylemediği çok açık. Bu acıyı hiçbir şey telafi etmez. İstediği kadar savcı dava açsın, isterse bin sene hapis alsın Sezen bir daha geri gelmeyecek" dedi.