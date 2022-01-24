5 kat engeli aşılırsa, depremzedelerin konutlarını TOKİ yapacak

30 Ekim Depremi’nde hasar alan proje alanı dışındaki konutların inşası için de Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın devreye girdiğini aktaran İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, bakanlığın önlerine çıkardığı 5 kat engelinin aşılması halinde depremde hasar alan konutların TOKİ eliyle inşa edilebileceğini söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen depremde 79 bin 272 bağımsız bölüm hasar almış ve depremzedeler evini terk etmek zorunda kalmıştı. Bir seneyi aşan süreden bu yana içinde bulundukları mağduriyeti gidermek için çözüm arayan depremzedelere yönelik kritik adım Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık proje alanı dışındaki depremde hasar alan binaların dönüşümü için de kolları sıvadı. Çevre Şehircilik Bakanlığı ile depremzedeler arasında ortak mutabakat sağlandığı takdirde depremde hasar gören konutlar TOKİ eliyle inşa edilecek.

Müteahhitzede olmayacaklar

Bakanlığın depremzedelerin mağduriyetlerini giderecek adımıyla ilgili açıklamalarda bulunan İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği(İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, “Depremde hasar gören binaların inşası için TOKİ parsel bazlı devreye girdi. Müteahhitzede de olmayalım diye TOKİ de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın garantörlüğüyle teklif verecek. TOKİ’nin devreye girmesiyle inşaatlar yapılırken kira ödemesi alacağız ama biz ödeme yapmayacağız. Binalarımızı müteahhitle inşa ettiğimiz takdirde kentsel dönüşüm kredisini çekip hemen ödeme yapmaya başlamamız gerekirken TOKİ devreye girdiğinde bundan kurtulmuş olcağız. Ayrıca kentsel dönüşüm kredisinin vadesi 10 yıldı. Ama şimdi bakanlığa borçlanacağımız için bu vade 15 yıla çıkacak. Faiz oranları şu anda yükselmişken biz bakanlığa büyük ihtimalle TÜFE, ÜFE üzerinden borçlanacağız” dedi.

Engeli aşmak için bakanla görüşecekler

Depremzedelerin TOKİ eliyle dönüşüme ilişkin çekincelerini de açıklayan Özkan, “TOKİ tarafından proje alanlarında yıkılan binaların yerine yapılan yeni binalar 5 katlı olduğu için proje alanı dışındaki binaları da 5 katlı yapalım mantığıyla yaklaşılıyor. Biz de bunu reddediyoruz. Biz 5 katlı yaptırmayız. Arazimiz de müsait değil. Böyle bir sıkıntımız var. Bu konuyla ilgili de İZDEDA olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’dan randevu istedik. Randevu verilmesini bekliyoruz. Orta ve hafif hasarlı binalar içi TOKİ kolları sıvadı ancak 5 kat engeli aşılırsa” diye konuştu.

Tartışmaları bitirecek adım

Binaların bakanlık eliyle TOKİ tarafından inşa edilmesi halinde kent gündeminde uzun süredir gündem olan emsal tartışmalarının da bitebileceğini aktaran Özkan, “Bizim binalarımız şu anda zemin artı 7 kat. Emsal artışıyla birlikte zemin artı 9 kat olacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’yla yaptığımız il görüşmede bize ‘Gerekirse biz sizin emsalinizi satın alırız. O iki katı yapmayız, satın alırız onu da maliyetten düşeriz’ denilmişti. Bu şekilde olursa apartman sakinleri arasındaki tartışmayı engelleyecek. TMMOB’un karşı çıktığı konunun da önüne geçilmiş olacak” ifadelerini kullandı.