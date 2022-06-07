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5. Pati Festivali Çiğli’de kutlandı

Çiğli Belediyesi tarafından beşincisi düzenlenen Pati Dostları Festivali hayvanseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi

5. Pati Festivali Çiğli’de kutlandı
07 Haziran 2022 Salı 13:43

Akvaryum Kafe Restoran’da düzenlenen Pati Dostları Festivali’nde, hayvanseverler beşinci kez bir araya geldi. Gün boyunca düzenlenen konser, spor oyunları, yarışmalar, tiyatro ve çocuklar için yüz boyama etkinliklerinin yanı sıra Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nce tedavisi tamamlanan sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi, ücretsiz mama ve kedi evi dağıtımında bulunuldu.

Kedi evi ve mama dağıtıldı

Çiğli Kent Konseyi Hayvan Hakları Komisyonu ile ilçede faaliyet gösteren hayvan hakları dernekleri ve sivil toplum örgütleri festival alanında kurdukları stantlarda hayvanseverlere hayvan haklarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Sokak sakinlerinin beslenme ihtiyaçlarının karşılanması adına satış yapılan stantlara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Öte yandan festivale katılan tüm hayvanseverlere sokak sakinlerini beslemeleri için ücretsiz mama ve kedi evi dağıtımı yapıldı.

Festivalde, Çiğli Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü tarafından tedavisi ve bakımları yapılan sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi adına çalışmalarda bulunuldu. Birçok sokak sakini festivalin ardından yeni yuvasına kavuştu.

Çocuklar gönüllerince eğlendi

Festivale yoğun ilgi gösteren çocuklar için de çeşitli aktiviteler düzenlendi. Yüz boyama etkinliği ve Türk bayraklı balon dağıtımı gerçekleştirildi. Çiğli Belediyesi Spor Kulübü’nde görevli eğitmenler çim alanda çocuklar ile birlikte çeşitli spor aktiviteleri gerçekleştirdi. Çocukların ebeveynleriyle birlikte katıldığı halat çekme ve zumba dans gösterisi oldukça renkli anlara sahne oldu. Sportif aktivitelerin yanı sıra çocuklar “Çilek ve Arkadaşları” isimli tiyatro oyununu hep birlikte seyrettiler.

Başkan Gümrükçü: “Birlikte yaşama kültürümüz güçleniyor”

5. Pati Dostları Festivali hakkında değerlendirmelerde bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Göreve geldiğimiz günden bu yana aynı gökyüzü altında yaşadığımız tüm canlılara eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çiğlimizin sokaklarında bizlerle birlikte yaşayan can dostlarımızın beslenme, barınma ve tedavi gibi işlemlerini titizlikle yerine getiriyoruz. Bu dostane anlayışın toplumumuzda da yaygınlaşması adına Pati Dostları Festivali düzenliyoruz. Bu yıl beşincisine ev sahipliği yaptık. Eğitici ve eğlendirici birçok etkinlik düzenledik. Çocuklarımız başta olmak üzere festivale gösterilen ilgi her geçen yıl daha da artıyor. Bu durum bizi hem mutlu ediyor hem de gelecek yıllarla ilgili ekstra motive ediyor. İlçemizdeki her canlının güvenli ve mutlu bir yaşam sürmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Etiketler; #çiğli #pati festivali
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