55 bin aileye Ramazan paketi

İzmir Büyükşehir Belediyesi paylaşma ve dayanışma geleneği ile bu Ramazan'da da ihtiyaç sahibi 55 bin aileye erzak ve nakit yardımı gerçekleştiriyor. Binlerce İzmirli ise Büyükşehir Belediyesi'nin 13 mahallede kuracağı gönül sofrasında oruçlarını açacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahiplerine, engelli vatandaşlara, yaşlılara, çocuklara, şehit yakını ve gazilere paket gıda ve para yardımı yapıyor. İçinde kuru fasulye, pirinç, nohut, bulgur, toz şeker, un, makarna, çay, bulgur, peynir çeşitleri ve zeytinyağı bulunan gıda paketlerinin dağıtımına başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'na kadar 55 bin 600 haneye yardım ulaştıracak. Ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da 50 binin üzerinde ihtiyaç sahibi aileye Ramazan ve Kurban bayramlarında nakit yardımı yapılacak. Ramazan Bayramı öncesi 20 binden fazla aileye 200'er TL nakit yardım ulaştırılmış olacak.

Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 7 ilçede 13 mahallede kuracağı iftar sofralarında 30 bine yakın İzmirli ağırlanacak.

Tarım kooperatiflerinden alınıyor

Maddi durumu yetersiz ailelerin mutfak giderlerine 'mütevazı bir katkı' olarak değerlendirdikleri gıda yardımlarını sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak tanımlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gerek bayramlardaki nakit ödemelerini gerekse erzak dağıtımlarını titizlikle gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, yardımda bulunulan vatandaşların teşhir edilmemesine büyük özen gösterdiklerini belirtti. Başkan Soyer, dağıtımına başlanan gıda paketlerinin, birinci kalite ürünlerden oluştuğunu ve gıda mühendislerinin denetiminde hazırlandığını da bildirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, dağıtılan paketlerdeki birçok ürünü ise tarım kooperatiflerinden alıyor. 2013 yılında 25 bin hanenin kapısını tek tek çalarak gıda kolisi dağıtan İzmir'in yerel yönetimi, 2014 yılında bu rakamı 30 bine, 201 5 yılında 35 bine, 2016 ve 2017 yıllarında ise 40 bine çıkardı. Bu yıl yardım desteği yapılan aile sayısı ise 55 bin 600'e ulaştı.