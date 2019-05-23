6 aylık eğitimle 3 bin lira gelir

Kadınların ekonomik yaşama katılmaları için ücretsiz meslek edindirme kursları açan Buca Belediyesi, 6 ay gibi kısa bir sürede kadınların kendi işinin patronu olmalarını sağlıyor. Ücretsiz biçki dikiş kurslarına katılan kadınlar, kendi markalarını yaratıp sosyal medya hesaplarından pazarlayarak aylık 3000 TL'ye varan gelire ulaşıyor.

Buca Belediyesi'nin Buca Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Çamlıkule Semt Evi'nde düzenlediği biçki- dikiş kursu Bucalı kadınların hem maddi hem de manevi sıkıntılarına şifa oluyor. Hayatlarında ilk kez biçki dikiş yapan kadınlar haftada 3 günü ders alarak hayatlarında yeni kapılar aralıyor.6 ay süren biçki dikiş ve 4 ay süren kalıp eğitimlerine katılan kadınlar boş zamanlarını meslek öğrenerek değerlendirirken Milli Eğitim Bakanlığı onaylı üç ayrı sertifika almaya da hak kazanıyor.

Tasarım yapıyoruz

Evlendikten sonra Buca'ya yerleşen Raziye Ayvar(28) kursta ayda öğrendikleriyle kendi tasarımlarını ortaya koyan kursiyerlerden sadece biri. Teknik bilgilerin yanında usta eğitmenlerin yönlendirmesiyle dikiş yeteneğini geliştiren Raziye Ayvar, çocuk kıyafetleri dikip sosyal medya hesaplarından pazarlayarak aile bütçesine aylık 3000-TL'ye varan gelir elde etmeye başlamış. Kurs sayesinde boş zamanlarını üreterek dolduran ve kazançla harmanlayan Ayvar, çocuk kıyafetlerinin ardından kendini geliştirerek abiye kıyafete üretiminde kendi markasını yaratmayı hedefliyor.

Aile bütçesine katkı

Emekli olduktan sonra çok sevdiği dikiş eğitimine başlayan 61 yaşındaki Mukaddes Özşen'se kendi kıyafetlerini dikiyor olmanın gururunu yaşıyor. Mukaddes Özşen "Zevk için başladım ama bir sıkıntı olsa dikiş dikerek para kazanabilecek duruma gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Altın bileziğim oldu" sözleriyle mutluluğunu dile getiriyor.

Safinaz Şahin (50) ise kızının üniversite sınavı döneminde stresini yenmek için başladığı kursla aile bütçesine katkı sağlayanlar arasında. Şahin, "Kızım geçen sene LGS sınavlarına hazırlanıyordu. Bu sınav stresini atmak için bu kursa katıldım. Çok güzel şeyler öğrendim. Öğrendiklerimle çevreme satış yapmaya başladım. Şimdi kızımın eğitim masraflarına çevreme satış yaparak karşılıyorum, bütçeme katkı sağlıyor. Çok mutluyum" açıklamasında bulunurken, bir diğer kursiyer Mecbure Demir( 47) ise "Hem para kazanıyorum, hem keyifli zaman geçiriyorum. En güzeli para kazanmak. Kendi harçlığımızı üreterek çıkarıyoruz. Arkadaşlarıma çevreme satış yaparak aylık 2000-TL civarı para kazanıyorum" açıklamalarıyla tüm Bucalı kadınları kurslara çağırdı.