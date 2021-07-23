6 yaşındaki çocuk, kamyonette yanarak öldü!

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, seyir halindeyken kasasında yangın çıkan kamyonetteki 6 yaşındaki Cesur Tayyar yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı

İzmir-Çeşme Otoyolu’nda dün saat 21.30 sıralarında, Narlıdere yönüne giden 35 BCN 68 plakalı kamyonetin kasasında yangın çıktı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, yangını fark edip aracı yol kenarına çekti. Diğer sürücüler de araçlarını durdurup yardıma koştu. Kamyonetin kasasındaki branda nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Güzelbahçe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında, aracın kasasında bulunan Cesur Tayyar yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Cesur Tayyar'ın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

Araç kamerasına yansıyan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

ÇEŞME'DEN GÜNÜBİRLİK TATİLDEN DÖNÜYORLARDI

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, 6 yaşındaki Cesur Tayyar'ın öldüğü seyir halindeki kamyonette çıkan yangında, yaralı kurtarılanların ablası Cennet Tayyar (10) ile kuzenleri Ceylan Gümüşsoy (8) ve Emir Gümüşsoy (4) olduğu belirtildi. Yaralı 3 çocuktan Emir Gümüşsoy, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Cennet Tayyar ve Ceylan Gümüşsoy ise İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Emir Gümüşsoy yapılan müdahalenin ardından taburcu edilirken, vücudunda yanıklar bulunan Ceylan Gümüş ile Cennet Tayyar'ın tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

Kamyoneti ölen Cesur Tayyar'ın dayısı Günay Gümüşsoy'un kullandığı, araçtakilerin Çeşme’deki günübirlik tatilinden ardından Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi'ndeki evlerine dönmek için yola çıktıkları belirtildi. Kamyonette Gümüşsoy kardeşlerin babaları Cengiz Gümüşsoy ile yaşamını yitiren küçük Cesur'un annesi Ceylan Tayyar'ın da bulunduğu bildirildi.

CESUR'A ULAŞAMADAN ALEVLER BÜYÜMÜŞ

Kamyonetin kasasında yolculuk yapan ve olay anında uyuduğu belirlenen Cengiz Gümüşsoy'un son anda yangını fark edip, çocukları tek tek kucaklayarak indirdiği, ancak alevlerin büyüyünce yeğeni Cesur Tayyar'a ulaşamadığı ifade edildi.

Bu arada, yangının çıkış nedeni araştırılırken, yaşamını yitiren küçük Cesur'un İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin sürdüğü bildirildi.