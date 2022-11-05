61 yıl hapis cezası olan yankesici İzmir'de yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde, 8 ilde yankesicilik suçu ile aranan Ö.P., polis ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında 61 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenilen Ö.P., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Buca ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 ilde yankesicilik suçundan aranan Ö.P. isimli kadının Buca ilçesinde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi bir pazar yerinde yakaladı. Hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık gibi suçlardan hakkında 61 yıl hapis cezası bulunan Ö.P., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Öte yandan, Ö.P.'nin pazaryerlerinde sık sık yankesicilik suçu işlediği öğrenildi.