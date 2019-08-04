7 ilçede, seyyar mezbaha

Vatandaşların sağlıklı bir bayram geçirmesi için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, yedi adet taşınabilir kurban konteyneri ile Aliağa, Bayındır, Bergama, Kiraz, Ödemiş, Selçuk ve Urla mezbahalarında kesim hizmeti verecek.

Kesimler için ayrıca 15 çadır kurulacak. Kurban satış ve kesim yerlerinde bayram süresince ve sonrasında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılacak. Belirlenmiş yerler dışında kesim yapan ya da atıklarını gelişigüzel atanlara 105 TL ceza kesilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi için gerekli önlemleri aldı. İl Kurban Hizmetleri Komisyonu, İzmir genelinde 235 satış yeri ile 281 kesim yeri belirledi.

Alt yapı çalışması

Kurban kesimleri için 15 çadır ve yedi konteyner kurmaya hazırlanan Büyükşehir ekipleri, halkın hijyenik ortamda kesim yapabilmesi için bu alanlarda çadır, su, havalandırma tesisatları kuracak ve portatif tuvalet yerleştirecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, satış ve kesim yerlerinde kurulan çadırlar için zemin betonu, çöp konteyneri, hayvan bağlama yeri, vidanjör ve su tesisatı hazırladı; foseptik çukuru ve kompresör bağlantılarını da tamamlandı.

Üç noktada gezici kesim ünitesi var

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan olumlu tepkiler alan 'gezici kurban kesim ünitelerini' bu yıl da hizmete sunacak. Bayraklı'da Doğançay Mezarlığı yanında (2 adet büyükbaş), Bornova Işıkkent Kurban Satış Alanı'nda (2 adet büyükbaş, 1 adet küçükbaş), Konak Kocakapı Mahallesi Yeşildere semtinde (2 adet büyükbaş) olmak üzere 6 büyükbaş, 1 adet küçükbaş kesim konteyneri ile hizmet verecek. Konak, Bayraklı, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka ilçelerinde kurulan kesim çadırları ise İlçe Kurban Hizmetleri'ne kesim yapılması amacıyla devredilecek. n Burcu Şahin

Bugünden sıra alınabiliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından konteynerlerde uygulanacak kesim tarifesi, mezbahalar ile uygulanacak tarife fiyatlarıyla aynı olacak. 5 Ağustos Pazartesi günü mesai saatleri içerisinde konteyner alanlarında bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi tahsildarlarından ücret karşılığında tahsilat makbuzu alınabilecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Aliağa, Bayındır, Bergama, Kiraz, Ödemiş, Selçuk ve Urla mezbahalarında önceki yıllarda olduğu gibi yine kurban kesimi gerçekleştirilecek.

