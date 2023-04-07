7 Nisan İzmir su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 

İzmir'de 7 Nisan günü farklı ilçe ve mahallelerde, farklı sürelerde su kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de su kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir su kesintisi ve İZSU su kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor.



İZSU'dan yapılan açıklamaya göre 7 Nisan günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de su kesintisi yaşanacak mahalleler.

İzmir'de hangi ilçelerde su kesilecek, İzmir'e su ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

7 Nisan Cuma günü İzmir’in Bayraklı, Çeşme, Çiğli, Dikili, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk ve Torbalı’da su kesintileri yaşanacak. İZSU'dan edilen bilgilere göre aşağıdaki tabloda yer alan mahallerde belirli süreyle gün içinde su kesintisi yapılacak.



