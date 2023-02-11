71 kişilik ilk ekip yola çıktı

Depremin yaralarını sarmak için ESHOT, İZFAŞ, İZELMAN ve Zabıta çalışanlarından oluşan 71 kişilik teknik ekip yola çıktı. Ekip, Hatay’da, İzmir Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezi'nin kuruluş çalışmalarında görev yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, depremin yaralarını sarmak için bin personelle afet bölgesine gidileceğini açıklamasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin teknik personeli yola çıktı. ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinden 38, Zabıta Dairesi Başkanlığı’ndan 22, İZELMAN A.Ş.’den 9 ve İZFAŞ Genel Müdürlüğü’nden 2 olmak üzere ilk etapta toplam 71 personel, Hatay’da kurulumuna başlanan koordinasyon merkezine gitmek üzere hareket etti.

ESHOT Gediz Atölyesi'nden hareket ettiler

ESHOT Gediz Atölyesi’nden yola çıkan ekip, erzak ve teknik malzemenin yüklü olduğu kamyon, otobüs, gezici tamir aracı ve zabıta araçlarıyla Hatay’a ulaşacak. ESHOT teknik personeli, afet bölgesinde lojistik ve teknik desteğin sağlanması, çadır kurulumu, konteyner imalatı, bakım, onarım gibi çalışmalarda faaliyet gösterecek. İZFAŞ ve İZELMAN personeli ise merkezdeki saha koordinasyonunu sağlayacak, yardımların doğru şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında görev alacak.

Emniyetle ortaklaşa güvenlik hizmeti

Afet bölgesinde çadır kentlerin kurulumu ve depremzedelerin güvenliği için alana gidecek İzmir Zabıtası, emniyet güçleriyle koordineli olarak bölgede güvenlik hizmeti verecek. Zabıta Daire Başkanlığı, İzmir depreminde birkaç saat içinde çadırları hazır eden tecrübeli ekibini felaketin ilk günü deprem bölgesine göndermişti. Ekip; daha önce TSK bünyesinde görev yapmış, zor koşullara ve arazi şartlarına dayanıklı, dil bilen (İngilizce, Kürtçe, Arapça), arama kurtarma eğitimleri olan personelden oluşuyor. Son gidenlerle birlikte bölgede görev yapacak İzmir zabıtası sayısı 31 olacak.