72 yıldır Kemeraltı'nda

Müşterilerinin ayak ölçülerini 59 yıldır arşivinde muhafaza eden 84 yaşındaki İzmirli usta Ömer Boztepe, gelen göre kendine özgü el işi ayakkabı üretiyor

Doğancan Bingöl - Boztepe, müşterilerinin 'Ömer işi' ismini verdikleri kendine özgü tasarımlarına ilginin büyük olduğunu ifade ediyor. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda, müşterilerinin ayak ölçülerini arşivinde saklayan 84 yaşındaki ayakkabı ustası Ömer Boztepe, müşterilerinden gelen talebe göre kendine özgü tasarımlarıyla 'ısmarlama' ayakkabı üretimi yapıyor.

Henüz çocukluk döneminde tanıştığı ve bugünlere gelmesine katkı sağlayan çarşının en eski esnafı Yakup Turan'ın yanında mesleğe adım atan Boztepe, gençliğinin büyük bir kısmını ısmarlama ayakkabı yapmayı öğrenerek geçirdi. Çıraklık dönemini tamamladıktan sonra kendi atölyesini açan Boztepe, tasarımını yaptığı "Ömer işi" diye anılan ayakkabılarıyla meslek hayatının 72 yılını ardında bıraktı.

120 yıllık kalıp

Ustasından miras kalan ayakkabı kalıplarıyla ve ilerleyen yaşına rağmen küçük atölyesinde üretime devam eden Boztepe'nin en önemli özelliklerinden biri müşterilerinin ayaklarını deftere bastırarak yaptığı çizimleri arşivinde saklaması.

Sipariş vermek için gelen müşterilerin ayağını deftere bastıran ve tükenmez kalem aracılığıyla ayağın şablonunu defterine işleyen Boztepe, ayak ölçülerini 59 yıldır arşivinde muhafaza ederek önceki yıllarda gelmiş müşterilerinden gelecek yeni siparişleri bekliyor. Siparişi alan ve modeli zihninde canlandıran Boztepe, gelen talebe göre ustasından kalan 120 yıllık kalıplarla işine koyuluyor.

Boztepe, siparişi yaklaşık 30 günde tamamlıyor ve müşteriye teslim için hazır hale getiriyor. Ünü Tarihi Kemeraltı Çarşısı dışına taşan Boztepe, yurt dışı ve yurt içinden birçok meraklısına siparişleri kargo aracılığıyla teslim ediyor.

Meslek hayatının 72. yılını dolduran Boztepe, dükkanını açtığı günden itibaren müşterilerinin ayak ölçülerini defterine çizdiği söyledi.

Yaratıcılığımı konuşturuyorum

Aldığı siparişin kafasında canlandığını ve işlemeye koyduluğunu aktaran Boztepe, şöyle konuştu:

"Mesleğe başladığım ilk günkü heyecanı ve aşkı kaybetmedim. Tabii ki üretim hızım biraz yavaşladı ancak hala vazgeçemiyorum. Bu istek ve azim bana ustamdan miras. Müşterilerimin ayak izlerini deftere bastırarak biriktiriyorum. Daha sonra üretime başlayacağım zaman bu çizimi kullanıyorum. Şablon yapmama katkı sağlıyor. Üzerine düştüğüm ufak notlarla da detayları şekillendiriyorum. Bu işleri tamamladıktan sonra müşterinin nasıl bir ayakkabı istediğini defterimin üzerine resim gibi çiziyorum. Bazen müşterim bana güveniyor ve 'Ömer İşi' yapmama müsaade ediyor. Ben de yaratıcılığımı konuşturuyorum. Şu ana kadar bana bıraktıkları ayakkabı tasarımlarında neredeyse hiç güvenleri boşa çıkartmadım."

Son nefese kadar

Yıllarca verdiği emeğin karşılığını aldığını aktaran Boztepe, "Almanya, Hollanda, Danimarka gibi bir çok ülkeye sipariş olarak ayakkabı gönderiyorum. Dijital ortamda fabrikasyon imal edilen ayakkabılar bazen her ayağa uymuyor. Ben müşterinin ayak özelliklerine göre ayakkabılar tasarlayarak müşterilerime teslim ediyorum. Hayatımı bu şekilde geçirdim. Emekli olmama rağmen hala üretime devam ediyorum. Herhalde son nefesime kadar üretime devam edeceğim.

Boztepe, arşivinde biriktirdiği ayak ölçülerinin deposunun içinde muhafaza etmenin zor olduğunu söyleyerek çürümenin önüne geçmek için çabaladığını bu ölçülerin çocuklarına miras kalacağını ifade etti.