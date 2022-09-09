72 yıllık gelenek! Efeler Kemeraltı'nda buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 9 Eylül kutlamaları kapsamında Kemeraltı İkinci Beyler Sokağı’nda 72 yıldır düzenlenen Efe-Zeybek Buluşması’na katıldı.

Efelerin zeybek gösterileriyle renklenen törende 851. Sokak’a Hür Efe Şeref Üsküp adı verildi. Başkan Tunç Soyer, “Atalarımızın izinden yürümek, hatırasını unutmamak ve ona sahip çıkmak bizim bundan sonraki kuşaklara boynumuzun borcudur” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kemeraltı İkinci Beyler Sokağı’nda 72 yıldır her 9 Eylül’de düzenlenen Efe-Zeybek Buluşması’na katıldı. Geleneksel törende 9 Eylül coşkusuna efelerin zeybek gösterileri renk kattı. Tarihi çarşıda efe-zeybek kültürünün merkezi haline gelen Hür Efe antika mağazasının önünde yapılan törende, 851. Sokak’a Hür Efe Şeref Üsküp adı verildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Atalarımızın hatırasını canlandırıp, onlardan umut bulduğumuz bir bayram. O yüzden çok kıymetli. Atalarımız öyle muazzam zafer kazanmış ki bunu Kocatepe’ye vardığımızda iliklerimizde hissettik. Atalarımızın izinden yürümek, hatırasını unutmamak ve ona sahip çıkmak bizim bundan sonraki kuşaklara boynumuzun borcudur” dedi. “Gurur verici” Konak Belediye Başkanı Abdül Batur “Tarihi Kemeraltı’nda böylesine değerli bir yerin olduğunu bilmek gurur verici” ifadelerini kullandı. Şeref Üsküp’ün oğlu Cem Üsküp ise “Çocukluğumda gazilerin, efelerin evlatlarıyla kutlardık. Günümüzde de torunları bizi yalnız bırakmıyor” şeklinde konuştu. Başkan Tunç Soyer’e eşi Neptün Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğulları, Konak Belediyesi önceki dönem başkanı Sema Pekdaş, Hür Efe Gazetesi imtiyaz sahibi, Şeref Üsküp’ün oğlu Cem Üsküp ve ailesi, İzmir 68’liler Birliği Başkanı gazeteci yazar Okan Yüksel, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşları başkan ve temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, efe ve zeybekler eşlik etti.