ERKEKLERDE DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR
ERKEKLERDE DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR
0
HELİKOPTERLERDEN ZEYBEK GÖSTERİSİ
HELİKOPTERLERDEN ZEYBEK GÖSTERİSİ
0
ÜNLÜ ŞARKICIYI KÖPEK ISIRDI
ÜNLÜ ŞARKICIYI KÖPEK ISIRDI
0
İNGİLTERE KRALİÇESİ HAYATINI KAYBETTİ
İNGİLTERE KRALİÇESİ HAYATINI KAYBETTİ
0

72 yıllık gelenek! Efeler Kemeraltı'nda buluştu

72 yıllık gelenek! Efeler Kemeraltı'nda buluştu
09 Eylül 2022 Cuma 15:39

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 9 Eylül kutlamaları kapsamında Kemeraltı İkinci Beyler Sokağı’nda 72 yıldır düzenlenen Efe-Zeybek Buluşması’na katıldı.

Efelerin zeybek gösterileriyle renklenen törende 851. Sokak’a Hür Efe Şeref Üsküp adı verildi. Başkan Tunç Soyer, “Atalarımızın izinden yürümek, hatırasını unutmamak ve ona sahip çıkmak bizim bundan sonraki kuşaklara boynumuzun borcudur” dedi.   İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kemeraltı İkinci Beyler Sokağı’nda 72 yıldır her 9 Eylül’de düzenlenen Efe-Zeybek Buluşması’na katıldı. Geleneksel törende 9 Eylül coşkusuna efelerin zeybek gösterileri renk kattı. Tarihi çarşıda efe-zeybek kültürünün merkezi haline gelen Hür Efe antika mağazasının önünde yapılan törende, 851. Sokak’a Hür Efe Şeref Üsküp adı verildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Atalarımızın hatırasını canlandırıp, onlardan umut bulduğumuz bir bayram. O yüzden çok kıymetli. Atalarımız öyle muazzam zafer kazanmış ki bunu Kocatepe’ye vardığımızda iliklerimizde hissettik. Atalarımızın izinden yürümek, hatırasını unutmamak ve ona sahip çıkmak bizim bundan sonraki kuşaklara boynumuzun borcudur” dedi.  “Gurur verici” Konak Belediye Başkanı Abdül Batur “Tarihi Kemeraltı’nda böylesine değerli bir yerin olduğunu bilmek gurur verici” ifadelerini kullandı. Şeref Üsküp’ün oğlu Cem Üsküp ise “Çocukluğumda gazilerin, efelerin evlatlarıyla kutlardık. Günümüzde de torunları bizi yalnız bırakmıyor” şeklinde konuştu.     Başkan Tunç Soyer’e eşi Neptün Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğulları, Konak Belediyesi önceki dönem başkanı Sema Pekdaş, Hür Efe Gazetesi imtiyaz sahibi, Şeref Üsküp’ün oğlu Cem Üsküp ve ailesi, İzmir 68’liler Birliği Başkanı gazeteci yazar Okan Yüksel, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşları başkan ve temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, efe ve zeybekler eşlik etti.

Etiketler; #izmir #efe buluşması #tunç soyer
Önceki Haber
Cumhur İttifakı’ndan 9 Eylül kutlaması
Sonraki Haber
2 yaşındaki çocuğun ölümünde istismar iddiası!
Cumhur İttifakı’ndan 9 Eylül kutlaması
Cumhur İttifakı’ndan 9 Eylül kutlaması
0
İzmir'de acı olay! Kardeşini kurtarmak isterken öldü!
İzmir'de acı olay! Kardeşini kurtarmak isterken öldü!
0
İzmir CHP'den çifte kutlama!
İzmir CHP'den çifte kutlama!
0
Kızlarını istismar eden eski eşini bıçaklamıştı. Mahkemeden dikkat çeken karar!
Kızlarını istismar eden eski eşini bıçaklamıştı. Mahkemeden dikkat çeken karar!
0
İzmir'de helikopterlerden zeybek gösterisi
İzmir'de helikopterlerden zeybek gösterisi
0
İzmir'de Tarkan sahnesi hazır! Hayranları yer tutmaya başladı
İzmir'de Tarkan sahnesi hazır! Hayranları yer tutmaya başladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.