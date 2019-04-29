74 mülteci kurtarıldı

İzmir'de lastik botla denize açılan 74 kaçak göçmen yakalandı.

74 mülteci kurtarıldı
29 Nisan 2019 Pazartesi 12:01

Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 03.00 sıralarında, Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin lastik botla denize açıldığı bilgisini aldı. Ekiplerin düzenlediği operayonla lastik bottaki 14'ü Kongo, 6'sı Güney Afrika Cumhuriyeti, 3'ü Sudan ve 2'si Togo uyruklu olmak üzere toplam 25 kaçak göçmen yakalandı. 17'si erkek, 6'sı kadın ve 2'si çocuk olan kaçak göçmen kıyıya getirildi.

Teslim edildiler

Yine aynı gün Selçuk'un Zeytinli Sahili'nden başka bir kaçak göçmenin lastik botla denize açılacağı ihbarı üzerine ekipler, harekete geçti. Saat 07.00 sıralarında tespit edilen lastik bot, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Lastik bottaki 21'i Orta Afrika Cumhuriyeti, 15'i Kongo, 6'sı Afganistan, 3'ü Suriye, 2'si Togo, 1'i Nijerya ve 1'i Gana uyruklu olmak üzere toplam 49 kaçak göçmen yakalandı. 27'si erkek, 14'ü kadın ve 8'i çocuk olan kaçak göçmenler kıyıya getirildi. Yakalanan her iki kaçak göçmen grubundaki toplan 74 kişi, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürülüğü'ne teslim edildi.

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