75'inci Yıl Mahallesi'ne 'kitap kafe'

Kitaplara ulaşımı kolaylaştırarak vatandaşları okumaya teşvik etmek için çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, 75'inci Yıl Mahallesi'ndeki Teras Kafe'nin bahçesinde bulunan kapalı alanı da kitap kafeye dönüştürerek hizmete açtı.

Bayraklı Belediyesi, bünyesindeki sosyal tesis ve kafeteryalarda hayata geçirdiği 'Kitap Kafe'lerin sayısını artırmaya devam ediyor. İlk olarak Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Değirmen Kafe'de başlayan uygulama 75'inci Yıl Mahallesi'nde bulunan Teras Kafe'de devam etti. Bu kapsamda kafenin bahçesinde atıl halde bulunan kapalı alan yeniden tasarlandı. Kitap Kafe'ye dönüştürülen yeni merkeze kitaplıklar yerleştirilerek yüzlerce kitap kitapseverlerle buluşturuldu. Okuma alanları oluşturularak, yapılan yeni düzenlemelerle birlikte ilçe sakinlerinin kullanımına sunulan kitap kafe, vatandaşların da beğenisini kazandı. İlk ziyaret edenler de üniversitelerin kapanmasının ardından derslerinden geri kalmak istemeyen üniversite öğrencileri oldu.

YENİ KİTAP KAFE CENGİZHAN'A

Cengizhan Mahallesi Ekrem Akurgal Parkı'ndaki sosyal tesisin içine de yeni bir kitap kafe kazandırılacağı belirtildi. Körfez Kafe için ise çalışmalara başlandı. Uygulama, bölgede yaşayan vatandaşlarda memnuniyet yarattı. Kitap kafeleri kullanan vatandaşlara çay hizmetinin ücretsiz verildiği ve projenin ilçedeki birçok sosyal tesiste daha hayata geçirileceği belirtildi.

KİTAPLARA ULAŞMAK KOLAYLAŞTI

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal "Sosyal tesislerimizde başlattığımız 'Kitap Kafe' çalışmalarıyla okumayı teşvik ederek kitaplara ulaşımı kolaylaştırıyoruz. İlçemizin birçok mahallesinde bulunan sosyal tesislerimizde kitap kafe uygulamamızı sürdüreceğiz. Kitapseverleri kafelerimize bekliyoruz" dedi.