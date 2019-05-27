79 yaşında, 'çocuklar okusun' mücadelesi

Eğitim gönüllüsü Turhan Aygün, Karşıyaka'nın sembol parklarından biri olan Osmanbey Parkı'nda açtığı okuma ve çizim standında yüzlerce öğrenci ve çocuğun okuması ve çizim yapması için ücretsiz olarak hizmet veriyor. Donanmacı Dayanışma Derneği çocukların hayatına dokunuyor.

Doğancan Bingöl - Karşıyaka'da yaşayan Turhan Aygün, Karşıyaka'nın sembol parklarından biri olan Osmanbey Park'ında açtığı ve haftanın 7 günü başından bir dakika bile ayrılmadığı kitaplar ve boyaların yer aldığı stant ile başlattığı 'Eğitim Seferberliği' çocukların okuma ve çizim alışkanlığı kazanmasına yardımcı olurken, aynı zamanda da sokak kültüründen kopmamalarına ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarına katkı sağlıyor.

Yaklaşık 8 ay önce Donanmacı Dayanışma Derneği ile başlattığı 'Eğitim Seferberliği' ile 79 yaşındaki emekli mühendis Turhan Aygün, çocuk sevgisini katlamak ve gençlerin eğitim almasına katkı sunmak için Osmanbey Park'ında içi kitaplar ve boyalar dolu bir stant açtı. Okullarından çıkan ya da evlerinde zamanını bilgisayar karşısında geçirmek istemeyen çocukların buluşma noktası olan stant 8 aylık sürede bir çok kişinin ilgi odağı haline geldi.

Aileler de okuyor

Sabah erken saatlerde uyanan Aygün, standını açmak için yollara düşüyor. Büyük bir heyecanla geldiği parkta kitapları düzenleyen ve çocuklarını beklemeye koyulan çocuk ve eğitim aşığı Aygün, sabah saatlerinde kitap okuyup resim çizmek isteyen çocukların cıvıltıları içinde mevcut stantının boyutunu büyütme hayalleri kuruyor.

Standın çevresi çocukların kitap okuduğu, resim çizdiği ve oyunlar oynadığı bir alan haline geldi. Bu sayede sokaklarda doyasıya eğlenen ve öğrenen çocuklar sokaklarda karşılaşabilecekleri olası kötülüklerden de bu sayede uzak duruyor. Bu arada çocuklarını hem oynayıp hem de öğrenmesi için parka getiren aileler çocuklarıyla beraber kitap okuyarak okuma alışkanlığı kazanıyor.

Çocuklara okuma aşkını aşılamak için çaba gösteren eğitim gönüllüsü Turhan Aygün, emekli olduktan sonra çok sevdiği çocuklarla bir araya gelmenin kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

Sevmeyi seviyorum

Çocukların okuması için elinden geleni yaptığını belirten Aygün, "Çocuklar topluca okuldan çıktıktan sonra buraya gelebiliyorlar. Anneleriyle ve babalarıyla birlikte geliyorlar. Aileler burada arkadaşları ile görüşüp muhabbet ederken çocuklar hem sokak kültürü ile tanışıyorlar hem de kötü alışkanlıklardan uzak durarak okudukları kitaplar ve çizdikleri resimler ile kendilerine katkıda bulunuyorlar" diye konuştu.

Yaratıcılığa katkı

Çocukların çizimler ile yeteneklerini keşfettiğini söyleyen Aygün, şunları söyledi: "Gençlerimiz buraya gelip kitap okuyor ve çizimler yapıyor. Genelde resim yapan çocuklarımız şablonların içini boyuyor ama 1-2 çocuğumuz burada resim çizme yeteneğini keşfetti. Doğaçlama olarak resimler çiziyor. Kim bilir belki burada başladığı çizimleri ilerleyen dönemde hayatına şekil verir. Bu beni çok mutlu ediyor. Ayrıca sürekli kitap okuyan gençlerimiz de var. Bazı zamanlar kitap okumadan unutulmaya yüz tutmuş oyunları oynayarak sosyalleşiyorlar. Diğer türlü haftanın 5 6 günü bilgisayar karşısında hayatları çok kötü bir hale geliyor."

Muassır medeniyetler hedefi

Geleceğin çocuklardan oluştuğunu aktaran Aygün, "Okuyan ve düşünen gençlerin Atatürk'ün işaret ettiği ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine getireceğini düşünüyorum. Gençlerimiz burada arkadaşlık, dostluk gibi unutulan şeyleri de hatırlayıp aralarında bağ kuruyorlar. Bazı gençlerimiz evlerinde bilgisayar ve tablet ekranı karşısında geçiriyorlar. Biz bunu da aşmak için çabalıyoruz. Mahalle ve dayanışma kültürünü canlandırıyoruz" dedi.

8 aylık bu süreçte açtığı standın sürekli geliştiğini ve artık yeterli gelmediğini söyleyen Aygün, Karşıyaka Belediyesi'nden standı büyütmek ve geliştirmek için destek istedi.