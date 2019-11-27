8 ayda 18 bin kişiye ücretsiz sağlık hizmeti

Özel hastaneleri aratmayan kalitesiyle ücretsiz sağlık hizmeti veren Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı kliniklerde, son 8 ayda yaklaşık 18 bin kişi ücretsiz sağlık hizmeti aldı.

Evde pansumandan, tansiyon ve şeker takibine, diş dolgusundan aile planlamasına kadar hizmet veren sağlık evlerinden kurulduğu günden bu yana 327 bin 158 kişi faydalandı. Ayrıca diş kliniklerinde ise 2019 yılında 16 bin 730 kişiye ücretsiz tedavi uygulandı. Randevu sistemiyle çalışan Bayraklı Belediyesi sağlık evlerindeki poliklinikler hafta içi her gün hizmet veriyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde 4 doktor, 8 diş hekimi, 4 hemşire, 2 paramedik, 2 Acil Tıp Teknisyeni, 1 sağlık memuru ve 4 sağlık teknikeri görev yapıyor. Merkezlerde muayene, enjeksiyon, pansuman, defin işleri, hasta nakil, diş muayenesi-tedavisi, çekim ve dolgu gibi hizmetler veriliyor.

119 hastaya evde ziyaret

Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, her yıl 20 binden fazla kişiyi muayene ederken, ortalama 15 bin kişiye de diş tedavisi uyguluyor. Bu kapsamda 2019 yılında toplam 16 bin 730 diş muayenesi gerçekleştirildi. Kliniklerde 3 bin 597 dolgu, bin 834 diş temizliği, 2 bin 14 diş çekimi yapıldı.

Talepler doğrultusunda oluşturulan randevu sistemiyle çalışan hasta nakil ve evde doktor ziyaretleri de vatandaşların takdirini topluyor. Bu çerçevede bu yıl içinde 2 bin 88 hasta evlerinden alınıp, çeşitli hastanelere nakledilirken, belediyeye bağlı doktorlar 119 hastayı da evlerinde ziyaret etti.

Var gücümüzle çalışıyoruz

Sağlık alanındaki çalışmalardan vatandaşların memnun olduğunu ve tamamen hijyenik ortamda hizmet verildiğini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İlçemizin ihtiyacı olan polikliniklerle yurttaşlarımıza ücretsiz sağlık hizmeti veriyoruz. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz. Önemli olan vatandaşlarımızın sağlıklı yarınlarda huzur ve mutlulukla yaşayabilecekleri bir Bayraklı yaratmak. Bu konuda da üzerimize düşeni yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.