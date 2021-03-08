8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Karabağlar’da kutlandı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Karabağlar Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı

Tahsin Yazıcı Mahallesi’ndeki Kadın Hakları Parkı’nda gerçekleştirilen ilk etkinliğe, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, CHP İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Aydan Tör, Karabağlar ve İzmir Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Başkan Selvitopu, toplumsal yaşamın belkemiğini oluşturan kadınların emeklerinin göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Anadolu kadınının geçmişten bugüne sevginin, saygının, bereketin, coşkunun ve yaşam sevincinin simgesi olduğunu hatırlatan Başkan Selvitopu, “Onlar sadece günlük yaşamımızın içinde değil, bu ülkenin kuruluşunda da büyük emekler vermişlerdir. Cephe gerisindeki katkılarının yanı sıra, kimisi erkek kıyafeti giyip eline tüfek alarak mücadele etmiştir. Anadolu kadınında böyle bir ruh vardır. Bunları asla unutmamalıyız” dedi.

Kadın cinayetlerine tepki…

Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği için bilimi, teknolojiyi hedef gösterdiğine dikkat çeken Başkan Selvitopu, “Kadınsız bu hedeflere ulaşmak asla mümkün değildir. Bunun için kadının, siyasal, sosyal, ekonomik yaşam içinde daha fazla etkili olması gerekmektedir. Birileri kadınları eve hapsetmek, onları tahakküm altına almak isteyebilir. Farklı yöntemlerle erkek egemen bir toplum oluşturmaya çalışabilir. Bizler buna şiddetle karşı duracak ve kadınların toplumsal yaşam içinde hak ettikleri yeri almaları için hep birlikte çalışacağız” diye konuştu.

Başkan Selvitopu, son yıllarda artan kadın cinayetlerine de tepki göstererek, “Bu çok utanılacak bir durum. Bu çağda bunlar yaşanıyorsa, kendimizi sorgulamamız gerekiyor” yorumunu yaptı.

Başkan Selvitopu ayrıca Bitlis’teki helikopter kazasında hayatını kaybedenleri anarak, şehitlerin annelerine sabırlar diledi.

Karabağlar ve İzmir Kent Konseyi Başkanı Işık da konuşmasında, İstanbul Sözleşmesi’nin önemine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından katılımcılar parktaki kadın erkek eşitliğini simgeleyen anıta kırmızı karanfiller bıraktılar. Başkan Selvitopu burada kadınlara günün anısına karanfil ve anahtarlık armağan etti.

Kermes ziyareti



Başkan Selvitopu daha sonra eşi Fügen Selvitopu’yla birlikte, Karabağlar Belediyesi’nin Fahrettin Altay Mahallesi’nde, İnönü Anadolu Lisesi yanında düzenlediği kermesi ziyaret etti. Muhtarlıklar, semt merkezleri, Kavacık Kadın Kooperatifi, ADD, KADGÜÇ gibi çok sayıda kurum ve sivil toplum örgütünün açtığı standları gezen Başkan Selvitopu, kadınlara karanfil vererek onların gününü kutladı. Selvitopu ayrıca, okuldan çıkan gençlerle Haydar Mert Parkı'nda dinlenen vatandaşlara da karanfil dağıttı.