8. Minex'e rekor katılım

Maden sektörünün temsilcileri, tüm dünyayı İzmir'de buluşturmaya hazırlanan Minex - 8. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı'nda oluşan uluslararası pazar için fuarizmir'e gelecek.

Fuar, Türkiye'nin 5 milyar dolarlık yılsonu hedefine umut aşılayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından yarın fuarizmir'de başlayacak Minex - 8. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı, maden ve doğal kaynak zenginliği, sektör deneyimi, ham madde bolluğu, teknolojik alt yapısı, ulaşım kolaylığı ve dinamik sektör yapısı ile İzmir'in tanınırlığını uluslararası pazarda artıracak.

Küçülmeye çare

Dünyanın dört bir yanından binlerce sektör temsilcisi ticaret yapmak için buluştuğu fuar, 2019'un ilk dokuz ayının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1'lik bir düşüş yaşayan maden ihracatına can suyu olacak. Yabancı katılımcı ve ziyaretçileri ile Türk maden sektörünün önemli lokomotiflerinden biri olan Minex Fuarı, 2018 yılını 4,56 milyar dolar ihracat ile kapatan Türkiye'nin 2019 sonuna dek belirlediği 5 milyar dolarlık ihracat hedefine katkı sağlayacak. Başladığı günden bugüne dek yoluna güçlenerek devam eden Minex Fuarı, iki yılda bir düzenlenmesine rağmen her seferinde rekor büyümelere imza atıyor. En son 2017 yılında düzenlenen ve katılımcı sayısını yüzde 94, metraj sayısını ise yüzde 63 artırmıştı. Yabancı katılımcı sayısının yerli katılımcıdan daha fazla olduğu fuar, ziyaretçi sayısını ise yüzde 300 artırarak bir rekora imza atmıştı.

Uluslararası katılım alanında rekor artış

Uluslararası tanınırlığını tüm dünyaya duyuran fuarın bu başarısı ise 8. Minex'in yabancı katılımcı sayısında önemli artışlara yol açtı. 2017 yılına oranla yabancı katılımcı alanını üç buçuk kat artıran fuarda bu yıl Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere, Polonya, Çin ve Rusya başta olmak üzere Avusturya, Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Güney Afrika, Hollanda, İspanya, İtalya, Kanada, Kuzey İrlanda, Litvanya, Slovenya, Ukrayna ve Yunanistan'dan uluslararası katılımcılar yer alacak. Bu yıl da yabancı katılımcı sayısının yerliye oranla daha fazla olması beklenen fuarın ilk gününe kadar katılımcı sayılarında artış olacak.