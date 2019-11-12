88 kilo verdi her şey değişti

İzmir'de yaşayan ve iki yıl önce 176 kiloya ulaşan Mümtaz Önal (38), mide küçültme ameliyatı olduktan sonra 88 kiloya indi. Önal, tiyatro oyunlarında rollerinin bile değiştiğini söyleyerek, 'Yeni halimle dinamik ve aktif roller de üstleniyorum' dedi.

İzmir'de bir GSM şirketinde satış yöneticisi olarak çalışırken hızla kilo almaya başlayan Mümtaz Önal, 176 kiloya kadar ulaşınca bedenini değiştirmeye karar verdi. Kilolarından çok rahatsız olduğu için hem özel hem iş hayatında mutsuz olduğunu söyleyen Önal, mide küçültme ameliyatının ardından 88 kilo verdi. Kilolarından kurtulunca işini değiştirip bir gayrimenkul şubesi açan Önal, her salı 'Bazı Şeyler' adlı tiyatro grubuyla sahneye çıkıyor ve deneyimlerini aktardığı bir de kitap yazıyor. Daha önce defalarca diyet ve spor yaparak zayıflamak istediğini anlatan Mümtaz Önal, kesin çözümün mide küçültme ameliyatı olduğuna karar verdi. Profesyonel olarak basketbol oynadığını söyleyen Önal, "Kıbrıs'ta Yakın Doğu Üniversitesi'nde basketbol oynarken ayağım kırıldı. Üniversiteye ara verip İzmir'e gelmek zorunda kaldım. Spora alışmış bir vücudum varken devamlı kilo almaya başladım. İlk eşimden ayrıldım. Sürekli hazır yiyecekler tüketiyor ve doymuyordum. Devamlı diyet yapıyordum. En fazla 25 kilo verdim ama 35 olarak geri aldım. Güncel yaşantım zorlaşmaya başladı" dedi. İki yıl önce radikal bir karar alıp hayatında bir çok şeyi değiştirmeyi istediğini kaydeden Önal, ameliyata girdiğinde 176 kilo olduğunu belirterek midesinin yüzde 87'sinin alındığını anlattı. Önal, "Değişime bedenimden başlamam gerekiyordu. Ailem bana destek oldu. Mutsuz olduğumun farkındaydılar. Midemin yüzde 87'si alındı. Kalan yüzde 13 ile de yaşayabiliyormuş insan" diye konuştu.

Derisini de gerdirece

Doktorunun verdiği programa kusursuz uyduğunu ve yaklaşık 1 yıl içinde fazla kilolarından kurtulduğunu belirten Mümtaz Önal, şunları anlattı: "Birinci yılın sonunda 92 kiloya kadar inmiştim. Şimdi ise 88 kiloyum. Mide çok kolay büyüyen bir organ olduğu için hemen kilo alıyorsunuz. Yasakları çiğnememek gerekiyor. Günde 5 litre asitli gazlı içecek içerdim. Bir yıl boyunca hiç asitli içecek tüketmedim. Hiç hamur işi yemedim. Sadece et yedim. Ameliyattan sonrası çok zordu. Annem bir ay boyunca yanımdaydı. Sadece sıvıyla besleniyordum. Ameliyattan 1 ay sonra patates püresi yedim. Psikolojik olarak çok zordu. Canınız çekiyor ve yiyemiyorsunuz. Eskiden bir öğünde 5- 6 porsiyon yiyebilen biriyken midem kibrit kutusu kadar kalınca iki köfteyle doymaya başladım. Şu anda 176 bölü 2'yim, yani benim yarım gitti. Şu anda üzerimde deri fazlası var. Deri gerdirme operasyonu düşünüyorum. 2020'nin yaz aylarında onu da yaptıracağım."

Daha az heyecanlanıyorum

7 yıldır bar tiyatrosu konseptindeki 'Bazı Şeyler' adlı tiyatro grubunda rol alan Önal, tiyatroda da rollerinin değiştiğini vurgulayarak. "Eskiden biraz daha tonton biraz daha sevecen rollerde oynuyordum. Aynı kişi aynı rolde bile daha sert ve gergin durabiliyor. Az terliyor daha az heyecanlanıyorum. Dinamik ve aktif rollerde oynayabilirim" diye konuştu.