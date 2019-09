9 Eylül coşkusu tüm gün sürecek

İzmir'in kurtuluşunun 97’nci yıldönümü kutlamaları yine büyük bir katılım ve coşkuya sahne oluyor. Günün ilk etkinliği "Zafer Yürüyüşü"ne binlerce İzmirli katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı 350 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı’nı taşıyan İzmirliler, Türk Ordusu’nun 9 Eylül 1922'de kente girdiği güzergâhı kullanarak Basmane Karakolu önünden Cumhuriyet Meydanı'na dek yürüdü.

Kurtuluş Savaşı'nın zafere uzanan son adımı niteliğini taşıyan İzmir'in kurtuluş günü yine büyük bir coşkuyla kutlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin kurtuluşunun 97’nci yıldönümü nedeniyle düzenlediği etkinlikler her yıl olduğu gibi yine sabah 09.00’da Zafer Yürüyüşü ile başladı. Türk Ordusu’nun 9 Eylül 1922'de İzmir’e girerken kullandığı güzergâh üzerinde düzenlenen yürüyüş, Basmane Karakolu önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü. Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra İzmir İl başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları, iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile her yaştan ve her kesimden binlerce İzmirli katıldı.

350 metrelik bayrak açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı 350 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıyan İzmirliler; Türk ordusunun kente girdiği tarihi güzergahı izleyerek Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddeleri üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Marşlar eşliğinde ilerleyen korteje çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi bandosunun eşlik ettiği yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtına, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer çelenk sundu. Çelenk sunumlarının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kutlamalar devam edecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği gün boyu sürecek 9 Eylül kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda saat 11.15'ten itibaren konser ve gösteriler gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer burada İzmirlilere hitap edecek. Süvari birliklerinin saat 17.00’de Cumhuriyet Meydanı ile Gündoğdu Meydanı arasındaki yürüyüşünden sonra İzmir semaları saat 17.30'dan itibaren önce Solo Türk ardından da Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterilerine sahne olacak.

9 Eylül Orman Konseri

İzmir’de Ağustos ayında çıkan orman yangınların yaralarını sarmak için düzenlenen konser ise bu akşam Kültürpark'ta gerçekleştirilecek. Haluk Levent, Gazapizm, Anıl Piyancı, Serap Yağız, Niyazi Koyuncu, Oğuzhan Uğur, Edis, Halil Sezai, Gripin ve Hayko Cepkin’in katılacağı Orman Konseri, hem İzmir'in kurtuluş gününü kutlamak hem de yanan alanların yeniden yeşillendirilmesine katkı sağlamak için bir vesile olacak. 9 Eylül günü boyunca Fuar’a giriş 10 TL olacak ve buradan elde edilecek gelir İzmir ormanlarının korunması için kullanılacak.