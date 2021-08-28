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9 Eylül İzmir Yarı Maratonu’na rekor katılım

9. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu 5 Eylül Pazar günü rekor katılımla koşulacak. Kayıtların kapanmasından günler önce hedeflenen 2 bin rakamına ulaşıldı

9 Eylül İzmir Yarı Maratonu’na rekor katılım
28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:42

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i bir spor kentine dönüştürme hedefi doğrultusunda Maraton İzmir uluslararası bir marka olma yolunda ilerlerken Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu da önemli ivme kazandı. Bu yıl 5 Eylül Pazar günü 9. kez koşulacak geleneksel yarışta kayıtların kapanmasından günler önce, hedeflenen 2 bin başvuruyla tarihinin en yüksek seviyesine ulaşıldı. Organizasyon komitesi yetkilileri, pandemi kuralları nedeniyle katılımcı sayısının 2 bin ile sınırlı tutulduğunu açıklarken, geçen yıl yine pandemi nedeniyle katılımcı sayısı 500 ile sınırlandırılmıştı.

Yarı Maraton, 5 Eylül Pazar günü Cumhuriyet Meydanı - İnciraltı - Cumhuriyet Meydanı güzergahında koşulacak. Yarışın startı saat 07.00’de verilecek. Yarı Maraton’da mesafe ve hijyen kuralları uygulanacak. Etkinlik alanına girişler, tek noktadan ve ateş ölçümüyle yapılacak, her sporcu arasında 1,5 metrelik sosyal mesafe bırakılacak. Start dörder kişilik gruplar halinde verilirken, her grup arasında en az iki metre aralık olacak. Atletler, göğüs numaraları, çipler ve koşu tişörtlerini 3 ve 4 Eylül 2021 tarihinde 09.00 - 20.00 saatleri arasında, Cumhuriyet Meydanı’nda kurulacak etkinlik alanından alabilecek. Yarışma günü göğüs numarası ve koşu tişörtü dağıtımı yapılmayacak.

Koşunun sonunda genel klasman erkekler ve kadınlar, genel klasman Türk erkek ve kadın sporcuların yanı sıra 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 ve 60-64 yaş gruplarında ödüller dağıtılacak.

Etiketler; #izmir #9 eylül koşusu #izmir büyükşehir #tunç soyer
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